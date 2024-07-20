https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/taraftarlar-secti-euro-2024in-en-guzel-golu-mert-muldurden-1086057888.html

Taraftarlar seçti: EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den, Arda Güler de listede

Taraftarlar seçti: EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den, Arda Güler de listede

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Mert Müldür'ün, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan maçında attığı gol, taraftarın oylarıyla turnuvanın en güzel golü... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

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spor

euro 2024

türkiye

mert müldür

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gol

en iyi gol

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan EURO 2024'te taraftarların en beğendiği goller belli oldu. EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın, Dortmund'da Gürcistan ile oynadığı F Grubu ilk maçında Gürcistan'a karşı attığı gol, taraftarların oylarıyla şampiyonanın en güzel golü seçildiği ifade edildi.Sıralamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.UEFA listesinde Arda Güler 5'inci, Mert müldür 6'ncı sıradaydıListede milli futbolculardan Arda Güler'in Gürcistan müsabakasında attığı gol 5., aynı karşılaşmada Mert Müldür'ün kaydettiği gol de 6. sırada kendine yer bulmuştu.UEFA'nın EURO 2024'teki teknik gözlemci listesinde Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljosa Asanovic, Rafael Benitez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjaer, Aitor Karanka ve Jean-Francois Domergue görev almıştı.EURO 2024'ün en iyi 10 golü şöyle olmuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/euro-2024te-atilan-en-iyi-10-gol-belli-oldu-arda-guler-ve-mert-muldur-de-listede-1085917483.html

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euro 2024, türkiye, mert müldür, arda güler, gol, en iyi gol