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Taraftarlar seçti: EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den, Arda Güler de listede
Taraftarlar seçti: EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den, Arda Güler de listede
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Mert Müldür'ün, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan maçında attığı gol, taraftarın oylarıyla turnuvanın en güzel golü... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan EURO 2024'te taraftarların en beğendiği goller belli oldu. EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın, Dortmund'da Gürcistan ile oynadığı F Grubu ilk maçında Gürcistan'a karşı attığı gol, taraftarların oylarıyla şampiyonanın en güzel golü seçildiği ifade edildi.Sıralamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.UEFA listesinde Arda Güler 5'inci, Mert müldür 6'ncı sıradaydıListede milli futbolculardan Arda Güler'in Gürcistan müsabakasında attığı gol 5., aynı karşılaşmada Mert Müldür'ün kaydettiği gol de 6. sırada kendine yer bulmuştu.UEFA'nın EURO 2024'teki teknik gözlemci listesinde Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljosa Asanovic, Rafael Benitez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjaer, Aitor Karanka ve Jean-Francois Domergue görev almıştı.EURO 2024'ün en iyi 10 golü şöyle olmuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/euro-2024te-atilan-en-iyi-10-gol-belli-oldu-arda-guler-ve-mert-muldur-de-listede-1085917483.html
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euro 2024, türkiye, mert müldür, arda güler, gol, en iyi gol
euro 2024, türkiye, mert müldür, arda güler, gol, en iyi gol

Taraftarlar seçti: EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den, Arda Güler de listede

15:14 20.07.2024 (güncellendi: 15:19 20.07.2024)
© İHA / Christopher NeundorfMert Müldür
Mert Müldür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© İHA / Christopher Neundorf
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Milli futbolcu Mert Müldür'ün, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan maçında attığı gol, taraftarın oylarıyla turnuvanın en güzel golü seçildi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan EURO 2024'te taraftarların en beğendiği goller belli oldu.
EURO 2024'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, A Milli Futbol Takımı'nın, Dortmund'da Gürcistan ile oynadığı F Grubu ilk maçında Gürcistan'a karşı attığı gol, taraftarların oylarıyla şampiyonanın en güzel golü seçildiği ifade edildi.
Sıralamada, İspanya'nın, Fransa ile oynadığı yarı final karşılaşmasında genç futbolcu Lamine Yamal'ın attığı gol de ikinci oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in Gürcistan mücadelesinde uzaktan attığı gol ise 3. seçildi.

UEFA listesinde Arda Güler 5'inci, Mert müldür 6'ncı sıradaydı

Listede milli futbolculardan Arda Güler'in Gürcistan müsabakasında attığı gol 5., aynı karşılaşmada Mert Müldür'ün kaydettiği gol de 6. sırada kendine yer bulmuştu.
UEFA'nın EURO 2024'teki teknik gözlemci listesinde Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljosa Asanovic, Rafael Benitez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjaer, Aitor Karanka ve Jean-Francois Domergue görev almıştı.
EURO 2024'ün en iyi 10 golü şöyle olmuştu:
1.
Lamine Yamal, İspanya 2-1 Fransa
2.
Jude Bellingham, İngiltere 2-1 Slovakya
3.
Xherdan Shaqiri, İskoçya 1-1 İsviçre
4.
Nicolae Stanciu, Romanya 3-0 Ukrayna
5.
Arda Güler, Türkiye 3-1 Gürcistan
6.
Mert Müldür, Türkiye 3-1 Gürcistan
7.
Fabian Ruiz, İspanya 3-0 Hırvatistan
8.
Ollie Watkins, Hollanda 1-2 İngiltere
9.
Mattia Zaccagni, Hırvatistan 1-1 İtalya
10.
Xavi Simons, Hollanda 1-2 İngiltere
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
DÜNYA
EURO 2024'te atılan en iyi 10 gol belli oldu: Arda Güler ve Mert Müldür de listede
16 Temmuz, 20:52
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