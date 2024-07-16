https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/euro-2024te-atilan-en-iyi-10-gol-belli-oldu-arda-guler-ve-mert-muldur-de-listede-1085917483.html

EURO 2024'te atılan en iyi 10 gol belli oldu: Arda Güler ve Mert Müldür de listede

EURO 2024'te atılan en iyi 10 gol belli oldu: Arda Güler ve Mert Müldür de listede

Sputnik Türkiye

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi 10 golünü açıkladı. Turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan İspanya'da genç futbolcu Lamine Yamal'ın... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T20:52+0300

2024-07-16T20:52+0300

2024-07-16T20:52+0300

dünya

euro 2024

en iyi gol

arda güler

mert müldür

jude bellingham

lamine yamal

xherdan shaqiri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085516536_0:0:2432:1369_1920x0_80_0_0_334025dbc8c792e683f34b57f9b159e7.jpg

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) turnuvanın en iyi 10 golü belli oldu. EURO 2024'teki teknik gözlemcilerin oylarıyla belirlenen listenin zirvesinde İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın yarı final mücadelesinde Fransa filelerine attığı gol yer aldı. Yamal bu golle, henüz 16 yıl 362 günlükken Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu. Listenin ikinci sırasında İngiltere formasıyla Jude Bellingham'ın, son 16 turunda Slovakya'ya karşı uzatma dakikalarında kaydettiği gol yer alırken, İsviçreli Xherdan Shaqiri'nin, grup maçlarında İskoçya'ya karşı bulduğu gol üçüncü sıraya yerleşti.Arda Güler 5'inci, Mert müldür 6'ncı sıradaListede milli futbolculardan Arda Güler'in Gürcistan müsabakasında attığı gol 5., aynı karşılaşmada Mert Müldür'ün kaydettiği gol de 6. sırada kendine yer buldu.UEFA'nın EURO 2024'teki teknik gözlemci listesinde Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljosa Asanovic, Rafael Benitez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjaer, Aitor Karanka ve Jean-Francois Domergue görev aldı.EURO 2024'ün en iyi 10 golü şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/fenerbahce-cenk-tosunla-2-yillik-sozlesme-imzaladi-1085914887.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

euro 2024 en iyi goller, euro 2024 en iyi golleri