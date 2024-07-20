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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/sariyer-belediyesinin-su-tankeri-manevra-yaparken-eve-girdi-1086049908.html
Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri manevra yaparken eve girdi
Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri manevra yaparken eve girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Sarıyer Belediyesi’ne ait su tankeri, Yeniköy’de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Tankerin su dolu olması nedeniyle şoför direksiyon... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T09:58+0300
2024-07-20T09:58+0300
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Yeniköy Bağlar Mahallesi Kalender Üstü Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait su tankeri, manevra yaparken tankerin su dolu olması sebebiyle kontrolünü kaybederek gecekonduya çarptı.Kaza esnasında gecekondunun bir kısmı çökerken, ev sakinleri komşuları tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük maddi hasar meydana geldi. Gecekonduya giren tanker ise vinç yardımıyla kurtarıldı.“Ben deprem oluyor zannettim”Su tankerinin eve girdiği esnada evde olduğunu söyleyen G.T, “Ben o esnada çocuğun yemeğini yediriyordum. Tanker eve girdiğinde evin içerisindeydik. Birden çatırdı sesi geldi. Ben deprem oluyor zannettim çünkü duvarlar çatladı. Bir abi geldi bizi evden çıkardı. Çünkü kapılar kitlenmişti. O esnada 3 çocuğum ve ben vardık. Evden çıkamayınca benim sinirlerim boşaldı. Ama birileri bizi çıkardı. Evin tadilatı 5 gün sürer dediler. Biz ailecek halamda kalacağız. Belediye ilgilendi evi yapacaklar. Büyük büyük tankerler sürekli bu yokuştan geçiyor. Geçen de kamyon gelmişti. Burası için bir çareyi bulsalar iyi olur” diye konuştu.“Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler”Eve tanker girdiğini kızının haber verdiğini söyleyen Y.B “Eve tanker girdiğinde ben işteydim. Beni kızım aradı. Ben geldiğimde tanker, banyo tarafına vurmuştu. Tankerin suyunu boşaltıyorlardı. Ardından kendi imkanlarıyla çıktı galiba. Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler. Başkan yardımcısı geldi sağ olsun. Birkaç gün içinde teslim edeceklerini söylediler. Belediye başkanı gelmedi yardımcısı geldi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kocaelide-bazi-plajlarda-denize-girmek-yasaklandi-1086047808.html
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sarıyer, su, tanker, gecekondu
sarıyer, su, tanker, gecekondu

Sarıyer Belediyesi’nin su tankeri manevra yaparken eve girdi

09:58 20.07.2024
© İHA / ŞÜHEDA KIROĞLU-AW250493SARIYER BELEDİYESİ'NE AİT SU TANKERİ, YENİKÖY'DE MANEVRA YAPARKEN BİR GECEKONDUYA GİRDİ.
SARIYER BELEDİYESİ'NE AİT SU TANKERİ, YENİKÖY'DE MANEVRA YAPARKEN BİR GECEKONDUYA GİRDİ. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© İHA / ŞÜHEDA KIROĞLU-AW250493
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İstanbul Sarıyer Belediyesi’ne ait su tankeri, Yeniköy’de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Tankerin su dolu olması nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek eve çarptı.
Yeniköy Bağlar Mahallesi Kalender Üstü Sokak’ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait su tankeri, manevra yaparken tankerin su dolu olması sebebiyle kontrolünü kaybederek gecekonduya çarptı.

Kaza esnasında gecekondunun bir kısmı çökerken, ev sakinleri komşuları tarafından kurtarıldı.

Kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Gecekonduya giren tanker ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

“Ben deprem oluyor zannettim”

Su tankerinin eve girdiği esnada evde olduğunu söyleyen G.T, “Ben o esnada çocuğun yemeğini yediriyordum. Tanker eve girdiğinde evin içerisindeydik. Birden çatırdı sesi geldi. Ben deprem oluyor zannettim çünkü duvarlar çatladı. Bir abi geldi bizi evden çıkardı. Çünkü kapılar kitlenmişti. O esnada 3 çocuğum ve ben vardık. Evden çıkamayınca benim sinirlerim boşaldı. Ama birileri bizi çıkardı. Evin tadilatı 5 gün sürer dediler. Biz ailecek halamda kalacağız. Belediye ilgilendi evi yapacaklar. Büyük büyük tankerler sürekli bu yokuştan geçiyor. Geçen de kamyon gelmişti. Burası için bir çareyi bulsalar iyi olur” diye konuştu.

“Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler”

Eve tanker girdiğini kızının haber verdiğini söyleyen Y.B “Eve tanker girdiğinde ben işteydim. Beni kızım aradı. Ben geldiğimde tanker, banyo tarafına vurmuştu. Tankerin suyunu boşaltıyorlardı. Ardından kendi imkanlarıyla çıktı galiba. Evin tadilatına yarın başlayacaklarını söylediler. Başkan yardımcısı geldi sağ olsun. Birkaç gün içinde teslim edeceklerini söylediler. Belediye başkanı gelmedi yardımcısı geldi” dedi.
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