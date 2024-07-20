https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/samsun-valiliginden-hava-sartlari-nedeniyle-denize-girilmemesi-uyarisi-1086054069.html

Samsun Valiliği'nden hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı

Samsun Valiliği'nden hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı

Sputnik Türkiye

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T12:57+0300

2024-07-20T12:57+0300

2024-07-20T12:57+0300

türkiye

samsun valiliği

samsun

olumsuz hava koşulları

deniz

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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.Rüzgar hızının saatte 27 deniz miline, dalga yüksekliğinin 1.7 metreye kadar ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." denildi.

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samsun valiliği, samsun, olumsuz hava koşulları, deniz