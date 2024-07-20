https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/samsun-valiliginden-hava-sartlari-nedeniyle-denize-girilmemesi-uyarisi-1086054069.html
Samsun Valiliği'nden hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
Samsun Valiliği'nden hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
Sputnik Türkiye
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T12:57+0300
2024-07-20T12:57+0300
2024-07-20T12:57+0300
türkiye
samsun valiliği
samsun
olumsuz hava koşulları
deniz
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.Rüzgar hızının saatte 27 deniz miline, dalga yüksekliğinin 1.7 metreye kadar ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/muglada-deniz-otobusu-seferlerinde-yeni-tarife-1086053497.html
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samsun valiliği, samsun, olumsuz hava koşulları, deniz
samsun valiliği, samsun, olumsuz hava koşulları, deniz
Samsun Valiliği'nden hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısı
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalga yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.
Rüzgar hızının saatte 27 deniz miline, dalga yüksekliğinin 1.7 metreye kadar ulaşabileceği aktarılan açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." denildi.