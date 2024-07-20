https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ordusunun-ele-gecirdigi-nato-techizatinin-celyabinskteki-sergisini-160-bin-kisi-ziyaret-etti-1086064589.html
Rus ordusunun ele geçirdiği NATO teçhizatının Çelyabinsk’teki sergisini 160 bin kişi ziyaret etti
Rus ordusunun ele geçirdiği NATO teçhizatının Çelyabinsk’teki sergisini 160 bin kişi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon sırasında ele geçirilen NATO teçhizatının yer aldığı Çelyabinsk kentindeki sergiyi 160 bin kişinin... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T21:24+0300
2024-07-20T21:24+0300
2024-07-20T21:24+0300
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Rusya Merkez Askeri Bölge basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon sırasında ele geçirilen NATO teçhizatının yer aldığı Çelyabinsk kentindeki sergi, 160 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Açıklamada, “160 binden fazla Çelyabinsk sakini ve bölgenin konuğu, özel askeri operasyonun Donetsk ve Avdeyevka istikametlerindeki çatışmalar sırasında Merkez Askeri Grubu’nun askerleri tarafından ele geçirilerek imha edilen NATO teçhizatının yer aldığı Rusya’daki tek gezici sergiyi, Çelyabinsk’teki çalışması boyunca ziyaret etti” ifadelerine yer verildi.Serginin faaliyetleri boyunca ortalama günlük katılımının 12 binden fazla kişi olduğuna, bu sayının saatte binden fazla ziyaretçiye tekabül ettiğine dikkat çekilen açıklamada, sürekli konukların arasında Çelyabinsk, Kurgan, Orenburg bölgeleri ile Başkurdistan Cumhuriyeti sakinlerinin, ayrıca Kazakistan ve Tacikistan’dan gelen konukların yer aldığı vurgulandı.Açıklamaya göre, sergi alanında 13 gün boyunca gazilerin, muvazzaf askeri personelin, kamu kuruluşları ve çalışma gruplarının temsilcilerinin, Genç Ordu adlı gençlik örgütü üyelerinin katılımıyla 20’den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Ziyaretçiler Batı askeri teçhizatının taktik ve teknik özelliklerini inceledi, ayrıca teçhizatın imha edilmesi ya da ele geçirilmesiyle ilgili hikayeleri öğrenme şansı yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-hava-indirme-gucunden-operasyon-ukraynali-askerleri-tasiyan-abd-yapimi-zirhli-arac-imha-edildi-1086051178.html
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rusya, çelyabinsk, nato, teçhizat, askeri teçhizat, operasyon, sergi
rusya, çelyabinsk, nato, teçhizat, askeri teçhizat, operasyon, sergi
Rus ordusunun ele geçirdiği NATO teçhizatının Çelyabinsk’teki sergisini 160 bin kişi ziyaret etti
Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon sırasında ele geçirilen NATO teçhizatının yer aldığı Çelyabinsk kentindeki sergiyi 160 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Rusya Merkez Askeri Bölge basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon sırasında ele geçirilen NATO teçhizatının yer aldığı Çelyabinsk kentindeki sergi, 160 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Açıklamada, “160 binden fazla Çelyabinsk sakini ve bölgenin konuğu, özel askeri operasyonun Donetsk ve Avdeyevka istikametlerindeki çatışmalar sırasında Merkez Askeri Grubu’nun askerleri tarafından ele geçirilerek imha edilen NATO teçhizatının yer aldığı Rusya’daki tek gezici sergiyi, Çelyabinsk’teki çalışması boyunca ziyaret etti” ifadelerine yer verildi.
Serginin faaliyetleri boyunca ortalama günlük katılımının 12 binden fazla kişi olduğuna, bu sayının saatte binden fazla ziyaretçiye tekabül ettiğine dikkat çekilen açıklamada, sürekli konukların arasında Çelyabinsk, Kurgan, Orenburg bölgeleri ile Başkurdistan Cumhuriyeti sakinlerinin, ayrıca Kazakistan ve Tacikistan’dan gelen konukların yer aldığı vurgulandı.
Açıklamaya göre, sergi alanında 13 gün boyunca gazilerin, muvazzaf askeri personelin, kamu kuruluşları ve çalışma gruplarının temsilcilerinin, Genç Ordu adlı gençlik örgütü üyelerinin katılımıyla 20’den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Ziyaretçiler Batı askeri teçhizatının taktik ve teknik özelliklerini inceledi, ayrıca teçhizatın imha edilmesi ya da ele geçirilmesiyle ilgili hikayeleri öğrenme şansı yakaladı.