https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-hava-indirme-gucunden-operasyon-ukraynali-askerleri-tasiyan-abd-yapimi-zirhli-arac-imha-edildi-1086051178.html
Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi
Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T10:59+0300
2024-07-20T10:59+0300
2024-07-20T10:59+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28ddbf295d47b6e97574a11c5d58c408.jpg
Rus Güney Askeri Grubu bünyesindeki Hava İndirme Kuvvetleri'ne bağlı Tula Muhafız Birliği'nin FPV-drone operatörleri, Ukraynalı askerleri taşıyan bir zırhlı araca bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus operatörler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) cephenin kuzeyinde seyreden, Ukraynalı piyadelerin bulunduğu ABD yapımı zırhlı aracı imha etti.Özel askeri harekat bölgesindeki keşif faaliyetleri sırasında bir toprak yolda öncü mevzilere doğru ilerlemeye çalışan bir zırhlı araç görüldüğünü kaydeden bakanlık, "FPV-drone operatörleri, koordinatları aldıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hafif zırhlı aracını vurarak içindeki personelle birlikte imha etti" ifadelerini kullandı.Bakanlık, elde edilen tüm istihbarat verilerine göre zırhlı aracın ABD yapımı olduğunun ve cephedeki birliklerin rotasyonu için personel taşıdığının belirlendiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/zelenskiyle-gorusen-trump-savasi-sonlandiracagim-1086049595.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_985e4f18299e710543e64434340ee4e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, hava indirme kuvvetleri, hava indirme operasyonu, rusya hava-indirme komutanlığı, rus hava indirme kuvvetleri, rusya hava indirme kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, hava indirme kuvvetleri, hava indirme operasyonu, rusya hava-indirme komutanlığı, rus hava indirme kuvvetleri, rusya hava indirme kuvvetleri
Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi
Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak ilerleyişini sürdürüyor.
Rus Güney Askeri Grubu bünyesindeki Hava İndirme Kuvvetleri'ne bağlı Tula Muhafız Birliği'nin FPV-drone operatörleri, Ukraynalı askerleri taşıyan bir zırhlı araca bombardıman düzenledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus operatörler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) cephenin kuzeyinde seyreden, Ukraynalı piyadelerin bulunduğu ABD yapımı zırhlı aracı imha etti.
Özel askeri harekat bölgesindeki keşif faaliyetleri sırasında bir toprak yolda öncü mevzilere doğru ilerlemeye çalışan bir zırhlı araç görüldüğünü kaydeden bakanlık, "FPV-drone operatörleri, koordinatları aldıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hafif zırhlı aracını vurarak içindeki personelle birlikte imha etti" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, elde edilen tüm istihbarat verilerine göre zırhlı aracın ABD yapımı olduğunun ve cephedeki birliklerin rotasyonu için personel taşıdığının belirlendiğini aktardı.