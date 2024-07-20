https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-hava-indirme-gucunden-operasyon-ukraynali-askerleri-tasiyan-abd-yapimi-zirhli-arac-imha-edildi-1086051178.html

Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi

Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T10:59+0300

2024-07-20T10:59+0300

2024-07-20T10:59+0300

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Rus Güney Askeri Grubu bünyesindeki Hava İndirme Kuvvetleri'ne bağlı Tula Muhafız Birliği'nin FPV-drone operatörleri, Ukraynalı askerleri taşıyan bir zırhlı araca bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus operatörler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) cephenin kuzeyinde seyreden, Ukraynalı piyadelerin bulunduğu ABD yapımı zırhlı aracı imha etti.Özel askeri harekat bölgesindeki keşif faaliyetleri sırasında bir toprak yolda öncü mevzilere doğru ilerlemeye çalışan bir zırhlı araç görüldüğünü kaydeden bakanlık, "FPV-drone operatörleri, koordinatları aldıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hafif zırhlı aracını vurarak içindeki personelle birlikte imha etti" ifadelerini kullandı.Bakanlık, elde edilen tüm istihbarat verilerine göre zırhlı aracın ABD yapımı olduğunun ve cephedeki birliklerin rotasyonu için personel taşıdığının belirlendiğini aktardı.

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