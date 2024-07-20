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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-hava-indirme-gucunden-operasyon-ukraynali-askerleri-tasiyan-abd-yapimi-zirhli-arac-imha-edildi-1086051178.html
Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi
Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T10:59+0300
2024-07-20T10:59+0300
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Rus Güney Askeri Grubu bünyesindeki Hava İndirme Kuvvetleri'ne bağlı Tula Muhafız Birliği'nin FPV-drone operatörleri, Ukraynalı askerleri taşıyan bir zırhlı araca bombardıman düzenledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus operatörler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) cephenin kuzeyinde seyreden, Ukraynalı piyadelerin bulunduğu ABD yapımı zırhlı aracı imha etti.Özel askeri harekat bölgesindeki keşif faaliyetleri sırasında bir toprak yolda öncü mevzilere doğru ilerlemeye çalışan bir zırhlı araç görüldüğünü kaydeden bakanlık, "FPV-drone operatörleri, koordinatları aldıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hafif zırhlı aracını vurarak içindeki personelle birlikte imha etti" ifadelerini kullandı.Bakanlık, elde edilen tüm istihbarat verilerine göre zırhlı aracın ABD yapımı olduğunun ve cephedeki birliklerin rotasyonu için personel taşıdığının belirlendiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/zelenskiyle-gorusen-trump-savasi-sonlandiracagim-1086049595.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, hava indirme kuvvetleri, hava indirme operasyonu, rusya hava-indirme komutanlığı, rus hava indirme kuvvetleri, rusya hava indirme kuvvetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, hava indirme kuvvetleri, hava indirme operasyonu, rusya hava-indirme komutanlığı, rus hava indirme kuvvetleri, rusya hava indirme kuvvetleri

Rus hava indirme gücünden operasyon: Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı zırhlı araç imha edildi

10:59 20.07.2024
© Sputnik / Павел Лисицынinsansız hava aracı (İHA) drone drone İHA
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Ukrayna ve Donbass'ta Kiev'e bağlı güçlerin bulunduğu mevzileri yok etmek için çabalarına devam eden Rus ordusu, düşman birliklerine büyük darbe vurarak ilerleyişini sürdürüyor.
Rus Güney Askeri Grubu bünyesindeki Hava İndirme Kuvvetleri'ne bağlı Tula Muhafız Birliği'nin FPV-drone operatörleri, Ukraynalı askerleri taşıyan bir zırhlı araca bombardıman düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus operatörler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) cephenin kuzeyinde seyreden, Ukraynalı piyadelerin bulunduğu ABD yapımı zırhlı aracı imha etti.

Özel askeri harekat bölgesindeki keşif faaliyetleri sırasında bir toprak yolda öncü mevzilere doğru ilerlemeye çalışan bir zırhlı araç görüldüğünü kaydeden bakanlık, "FPV-drone operatörleri, koordinatları aldıktan sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hafif zırhlı aracını vurarak içindeki personelle birlikte imha etti" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, elde edilen tüm istihbarat verilerine göre zırhlı aracın ABD yapımı olduğunun ve cephedeki birliklerin rotasyonu için personel taşıdığının belirlendiğini aktardı.
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