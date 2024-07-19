https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/marmarada-41-buyuklugunde-deprem--1086043628.html

Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T22:38+0300

2024-07-19T22:38+0300

2024-07-19T23:09+0300

deprem

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

balıkesir

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9.70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.Sarsıntının derinliği 7.18 kilometre olarak ölçüldü. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/prof-dr-naci-gorurden-tepki-deprem-toto-oynuyorlar-diyerek-uyardi-1085826219.html

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

balıkesir

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deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, balıkesir