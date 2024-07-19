https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/marmarada-41-buyuklugunde-deprem--1086043628.html
Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T22:38+0300
2024-07-19T22:38+0300
2024-07-19T23:09+0300
deprem
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
balıkesir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9.70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.Sarsıntının derinliği 7.18 kilometre olarak ölçüldü. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/prof-dr-naci-gorurden-tepki-deprem-toto-oynuyorlar-diyerek-uyardi-1085826219.html
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deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, balıkesir
deprem, marmara denizi, marmara bölgesi, balıkesir
Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
22:38 19.07.2024 (güncellendi: 23:09 19.07.2024)
Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde, Balıkesir'e 9.70 kilometre uzakta deprem kaydedildi.
Sarsıntının derinliği 7.18 kilometre olarak ölçüldü.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.