https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/milli-savunma-bakanligi-irak-ve-suriyenin-kuzeyinde-19-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1086053959.html
Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist toplam 19 teröristin etkisiz hâle getirildiğini... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T12:56+0300
2024-07-20T12:56+0300
2024-07-20T12:56+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
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suriye
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde 15 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/baris-harekatinin-50-yilinda-konusan-erdogan-anavatan-turkiye-ve-kktc-olarak-sirt-sirtayiz-1086051793.html
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milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), irak, suriye
milli savunma bakanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), irak, suriye
Milli Savunma Bakanlığı: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist toplam 19 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde 15 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz.