https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/marmaradaki-41lik-deprem-ardindan-uyarilar-pes-pese-geldi-zemini-curuk-ilceler-hangileri-1086050675.html
Marmara'daki 4.1'lik deprem ardından uyarılar peş peşe geldi: Zemini 'çürük' ilçeler hangileri?
Marmara'daki 4.1'lik deprem ardından uyarılar peş peşe geldi: Zemini 'çürük' ilçeler hangileri?
Sputnik Türkiye
AFAD, dün Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 22.26'da meydana gelen sarsıntı ise 4.1 büyüklüğünde oldu. 'İstanbul depremi tetiklenir... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD'ın verilerine göre dün Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 9.70 kilometre uzaklıkta yerin 7.18 kilometre altında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından diken üstünde İstanbul depremi araştırmaları yapanlar geç saatlerde 'deprem mi oldu, son dakika depremler hangileri' sorularını internette arattı.'Sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi'Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin yerini incelediğini ve tam olarak Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olmadığını belirtti. Ersoy, "Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Gaziköy'ün hemen kuzeyinden Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Bu nedenle deprem, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi" dedi.'Dikkat edilmesi gereken bir bölge'Prof. Dr. Ersoy, Marmara Denizi'nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek, "Burada Kuzey ve Güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil ama Türkiye'de 5.5'i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcı etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.İstanbul'da zemini sağlam yerler hangileri?Ersoy, depremin özellikle Balıkesir ve çevresinde hissedildiğini, zemin yapısının da etkili olduğunu vurguladı. "Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi bölgelerin zeminleri hassas. 4 büyüklüğünü geçen depremler bu bölgelerde daha çok hissediliyor" dedi.Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.Sağlam zemini olan ve riskli olan ilçeleri tek tek sıralayan Ersoy şunları söyledi:'Türkiye'de 75 bin deprem oldu, normalde olması gereken sayı 25 bin civarında'Türkiye'de son yıllarda artan deprem aktivitesine dikkat çeken Ersoy, "Türkiye'de 75 bin deprem oldu. Normalde olması gereken sayı 25 bin civarında. Bu artışı 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. Büyük depremlerin artçıları bir iki yıl sürebilir ve diğer fay hatlarını da rahatsız edebilir" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depreme-iliskin-aciklama-1086047323.html
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Marmara'daki 4.1'lik deprem ardından uyarılar peş peşe geldi: Zemini 'çürük' ilçeler hangileri?
AFAD, dün Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 22.26'da meydana gelen sarsıntı ise 4.1 büyüklüğünde oldu. 'İstanbul depremi tetiklenir mi' sorusu da yeniden gündeme taşındı. İstanbul deprem risk haritasına göre konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Burası enteresan yerlerden birisi" dedi.
AFAD'ın verilerine göre dün Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 9.70 kilometre uzaklıkta yerin 7.18 kilometre altında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından diken üstünde İstanbul depremi araştırmaları yapanlar geç saatlerde 'deprem mi oldu, son dakika depremler hangileri' sorularını internette arattı.
'Sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin yerini incelediğini ve tam olarak Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olmadığını belirtti. Ersoy, "Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Gaziköy'ün hemen kuzeyinden Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Bu nedenle deprem, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi" dedi.
'Dikkat edilmesi gereken bir bölge'
Prof. Dr. Ersoy, Marmara Denizi'nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek, "Burada Kuzey ve Güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil ama Türkiye'de 5.5'i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcı etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.
İstanbul'da zemini sağlam yerler hangileri?
Ersoy, depremin özellikle Balıkesir ve çevresinde hissedildiğini, zemin yapısının da etkili olduğunu vurguladı. "Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi bölgelerin zeminleri hassas. 4 büyüklüğünü geçen depremler bu bölgelerde daha çok hissediliyor" dedi.
Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.
Sağlam zemini olan ve riskli olan ilçeleri tek tek sıralayan Ersoy şunları söyledi:
“İstanbul’u zemin açısından değerlendirecek olursak genel bir söylemde bulunacağım. Bina, mahalle veya ada bazında bir söylem değil. Ben şimdi en sağlam yerde en çürük yapı en çürük zemin olabileceğini başta söyleyeyim. Anadolu yakasındaki kayaçlar ve zeminler çok sağlam kayaçlar üzerinde yapı stoku var. Aynı şekilde Avrupa yakasında da var. Haliç’in kuzeyindeki ilçeler zeminleri biraz daha sağlam. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminleri sağlam. Ama bu zeminlerin üzerinde çok çürük kısımlar da olabilir. Dere yatakları özellikle çok tehlikeli. Haliç’in güneyindeki Avrupa yakasının olduğu kısımlar Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var. Böyle hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturabiliriz. Bunu bir yerden kaçıp bir yere göçmek için söylemiyorum. Zemin de önemli. Çünkü Esenyurt’ta yaptığınız bir gökdeleni Maslak’ta da yapabilirsiniz ama Esenyurt daha hassas bir zemin olduğu için Maslak gibi sağlam kayalar üzerinde değil”
'Türkiye'de 75 bin deprem oldu, normalde olması gereken sayı 25 bin civarında'
Türkiye'de son yıllarda artan deprem aktivitesine dikkat çeken Ersoy, "Türkiye'de 75 bin deprem oldu. Normalde olması gereken sayı 25 bin civarında. Bu artışı 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. Büyük depremlerin artçıları bir iki yıl sürebilir ve diğer fay hatlarını da rahatsız edebilir" açıklamasında bulundu.