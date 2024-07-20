Marmara'daki 4.1'lik deprem ardından uyarılar peş peşe geldi: Zemini 'çürük' ilçeler hangileri?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:21
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
19:51
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:10
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:08
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci. Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:36
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:08
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/marmaradaki-41lik-deprem-ardindan-uyarilar-pes-pese-geldi-zemini-curuk-ilceler-hangileri-1086050675.html
Marmara'daki 4.1'lik deprem ardından uyarılar peş peşe geldi: Zemini 'çürük' ilçeler hangileri?
Marmara'daki 4.1'lik deprem ardından uyarılar peş peşe geldi: Zemini 'çürük' ilçeler hangileri?
Sputnik Türkiye
AFAD, dün Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 22.26'da meydana gelen sarsıntı ise 4.1 büyüklüğünde oldu. 'İstanbul depremi tetiklenir... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T10:52+0300
2024-07-20T10:52+0300
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
deprem
deprem
son depremler
son dakika
uyarı
uzman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074464344_178:0:738:315_1920x0_80_0_0_7fa7a6411bef4c691c8f7fdc47442993.png
AFAD'ın verilerine göre dün Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 9.70 kilometre uzaklıkta yerin 7.18 kilometre altında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından diken üstünde İstanbul depremi araştırmaları yapanlar geç saatlerde 'deprem mi oldu, son dakika depremler hangileri' sorularını internette arattı.'Sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi'Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin yerini incelediğini ve tam olarak Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olmadığını belirtti. Ersoy, "Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Gaziköy'ün hemen kuzeyinden Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Bu nedenle deprem, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi" dedi.'Dikkat edilmesi gereken bir bölge'Prof. Dr. Ersoy, Marmara Denizi'nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek, "Burada Kuzey ve Güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil ama Türkiye'de 5.5'i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcı etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.İstanbul'da zemini sağlam yerler hangileri?Ersoy, depremin özellikle Balıkesir ve çevresinde hissedildiğini, zemin yapısının da etkili olduğunu vurguladı. "Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi bölgelerin zeminleri hassas. 4 büyüklüğünü geçen depremler bu bölgelerde daha çok hissediliyor" dedi.Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.Sağlam zemini olan ve riskli olan ilçeleri tek tek sıralayan Ersoy şunları söyledi:'Türkiye'de 75 bin deprem oldu, normalde olması gereken sayı 25 bin civarında'Türkiye'de son yıllarda artan deprem aktivitesine dikkat çeken Ersoy, "Türkiye'de 75 bin deprem oldu. Normalde olması gereken sayı 25 bin civarında. Bu artışı 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. Büyük depremlerin artçıları bir iki yıl sürebilir ve diğer fay hatlarını da rahatsız edebilir" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depreme-iliskin-aciklama-1086047323.html
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074464344_318:0:738:315_1920x0_80_0_0_97da52d7f63a42b2f57c2cbbf98238af.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul deprem son dakika, istanbul deprem mi oldu, istanbul deprem risk haritası, marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi
istanbul deprem son dakika, istanbul deprem mi oldu, istanbul deprem risk haritası, marmaradaki deprem istanbul depremini tetikler mi, marmaradaki depremler öncü mü, stres birikimi, marmarada stres birikimi, istanbulda stres birikimi, istanbul depremi ne zaman, istanbul depremi risk haritası, istanbul depremi ne zaman bekleniyor, marmara’daki son depremler büyük istanbul depreminin habercisi mi

Marmara'daki 4.1'lik deprem ardından uyarılar peş peşe geldi: Zemini 'çürük' ilçeler hangileri?

10:52 20.07.2024
© FotoğrafProf. Dr. Şükrü Ersoy
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© Fotoğraf
Abone ol
AFAD, dün Marmara Denizi'nde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Saat 22.26'da meydana gelen sarsıntı ise 4.1 büyüklüğünde oldu. 'İstanbul depremi tetiklenir mi' sorusu da yeniden gündeme taşındı. İstanbul deprem risk haritasına göre konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Burası enteresan yerlerden birisi" dedi.
AFAD'ın verilerine göre dün Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 9.70 kilometre uzaklıkta yerin 7.18 kilometre altında saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından diken üstünde İstanbul depremi araştırmaları yapanlar geç saatlerde 'deprem mi oldu, son dakika depremler hangileri' sorularını internette arattı.

'Sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin yerini incelediğini ve tam olarak Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olmadığını belirtti. Ersoy, "Güney Marmara ile bu bölge arasında bazı depremler olabiliyor. Gaziköy'ün hemen kuzeyinden Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Bu nedenle deprem, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'de hissedildi. Büyük bir deprem olmamakla birlikte, sığ olduğu için zemine yakın yerlerde daha çok hissedildi" dedi.

'Dikkat edilmesi gereken bir bölge'

Prof. Dr. Ersoy, Marmara Denizi'nde bu tür depremlerin normal olduğunu belirterek, "Burada Kuzey ve Güney yönlerinde bir hareketlilik var. Bu bölge enteresan yerlerden biri. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ana fay hattı üzerinde değil ama Türkiye'de 5.5'i geçen depremler yıkıcı olabiliyor. Marmara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem yıkıcı etki yaratabilir. 4.1'den sonra gelen depremlere dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

İstanbul'da zemini sağlam yerler hangileri?

Ersoy, depremin özellikle Balıkesir ve çevresinde hissedildiğini, zemin yapısının da etkili olduğunu vurguladı. "Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi bölgelerin zeminleri hassas. 4 büyüklüğünü geçen depremler bu bölgelerde daha çok hissediliyor" dedi.
Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminlerinin sağlam olduğunu Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimlerin ise çürük olduğunu belirten Ersoy, hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturulabileceğini anlattı.
Sağlam zemini olan ve riskli olan ilçeleri tek tek sıralayan Ersoy şunları söyledi:
“İstanbul’u zemin açısından değerlendirecek olursak genel bir söylemde bulunacağım. Bina, mahalle veya ada bazında bir söylem değil. Ben şimdi en sağlam yerde en çürük yapı en çürük zemin olabileceğini başta söyleyeyim. Anadolu yakasındaki kayaçlar ve zeminler çok sağlam kayaçlar üzerinde yapı stoku var. Aynı şekilde Avrupa yakasında da var. Haliç’in kuzeyindeki ilçeler zeminleri biraz daha sağlam. Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer ve Başakşehir gibi ilçeler zeminleri sağlam. Ama bu zeminlerin üzerinde çok çürük kısımlar da olabilir. Dere yatakları özellikle çok tehlikeli. Haliç’in güneyindeki Avrupa yakasının olduğu kısımlar Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar ve Silivri’ye doğru kesimler nispeten daha çürük zeminler var. Böyle hassas zeminler üzerinde de sağlam bina yapıldığı zaman gönül rahatlığıyla oturabiliriz. Bunu bir yerden kaçıp bir yere göçmek için söylemiyorum. Zemin de önemli. Çünkü Esenyurt’ta yaptığınız bir gökdeleni Maslak’ta da yapabilirsiniz ama Esenyurt daha hassas bir zemin olduğu için Maslak gibi sağlam kayalar üzerinde değil”

'Türkiye'de 75 bin deprem oldu, normalde olması gereken sayı 25 bin civarında'

Türkiye'de son yıllarda artan deprem aktivitesine dikkat çeken Ersoy, "Türkiye'de 75 bin deprem oldu. Normalde olması gereken sayı 25 bin civarında. Bu artışı 6 Şubat depremlerine bağlıyoruz. Büyük depremlerin artçıları bir iki yıl sürebilir ve diğer fay hatlarını da rahatsız edebilir" açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama
02:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала