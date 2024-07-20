https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/kiracilar-ve-ev-almak-isteyenler-dikkat-konutta-ibre-tersine-dondu-1086054609.html

Kiracılar ve ev almak isteyenler dikkat: Konutta ibre tersine döndü

Kiracılar ve ev almak isteyenler dikkat: Konutta ibre tersine döndü

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası'nın verilerine göre, konut fiyatlarında reel bazda düşüş sürüyor. Mayıs ayında enflasyondan arındırılmış fiyatlarda yüzde 14.9'luk bir düşüş... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T13:41+0300

2024-07-20T13:41+0300

2024-07-20T13:41+0300

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Konut fiyatlarında reel bazda gerileme yaşanırken, kira fiyatlarında artışlar devam ediyor.Fiyatlardaki Düşüşün NedenleriGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyatlarındaki düşüşün başlıca nedenlerini açıkladı:Konut fiyatlarındaki düşüş sürecek mi?Milliyet'e konuşan Özelmacıklı, konut fiyatlarının yıl sonuna kadar reel bazda düşmeye devam edeceğini öngörüyor. Bununla birlikte, kira fiyatlarında benzer bir düşüş söz konusu değil. Kira fiyatları, yenilenen sözleşmelerde oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor.Yüzde 25 kira sınırlamasının kalkmasıÖzelmacıklı'ya göre yüzde 25 kira sınırlamasının kalkmasının ardından piyasada kiralık daire arzında önemli bir artış gözlemlenmedi. Üç ay önce 280 bin seviyesinde olan kiralık daire arzı, şu anda 140 bin seviyelerine kadar düştü.Bölgesel kira artışlarıDoğu ve Güneydoğu illerinde kira fiyatlarında büyük artışlar yaşanıyor. Erzurum’da kiralar son 1 yılda yüzde 170 artarken, Gümüşhane’den Urfa’ya kadar birçok ilde yüzde 100’ün üzerinde artışlar görüldü.İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık konut fiyatları

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