İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı: 'Deniz olmasa ne yapardık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:21
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
19:51
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
07:04
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
07:16
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
07:53
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
08:29
3 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
08:42
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
09:03
54 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
10:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
11:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
12:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
15:10
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
15:22
3 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
15:36
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
16:09
18 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
16:37
4 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
17:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
18:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/istanbulda-hissedilen-sicaklik-45-dereceye-ulasti-deniz-olmasa-ne-yapardik-1086060860.html
İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı: 'Deniz olmasa ne yapardık'
İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı: 'Deniz olmasa ne yapardık'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T17:05+0300
2024-07-20T17:05+0300
türkiye
istanbul
deniz
sıcaklık
nem
sahil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086060703_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdc1f03919a032f322c6215deb1a29cd.jpg
Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.Zeytinburnu ve Yenikapı sahillerinin, aşırı sıcak havanın da etkisiyle sakin olduğu gözlendi.Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular aileleriyle piknik yapıp, denizde yüzdü.Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan'ın önceki haftalara göre sakin olması ve sahildeki otoparkların da boş kalması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajda denize girdi.Kartal sahiline gelen vatandaşlar hem denizde yüzerek hem de ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşların ferahlamak için soğuk içecekler tükettiği görüldü.Sıcaktan bunalanlar Büyükçekmece sahilini doldurduBüyükçekmece sahilinde de yoğunluk gözlendi.Denize girip serinleyen vatandaşlar, sahildeki şemsiyelerin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bazıları da ağaçların altındaki gölgelik alanlara koydukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.Denize girmek isteyenlerin bir başka uğrak noktası da Sarayburnu sahili oldu. Kimi serin sularda yüzerken kimi de sahilde yürüyüşü tercih etti.Denizde beliren iki yunusu görüp şaşıran vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.Karaköy ve Beşiktaş sahillerine gelenlerin bir kısmı sıcaktan etkilenmemek için parklardaki ağaçların gölgelerinde vakit geçirdi, bir kısmı ise kafe gibi kapalı işletmelerde bulunmayı tercih etti.'Sıcaktan nefes alamaz duruma geliyoruz'Sarayburnu'nda denize giren Aydın Duman, havanın çok sıcak ve nemli olduğunu söyledi.Duman, "Su çok güzel ve temiz. Bu suyu da başka yerde bulamazlar. Hava çok sıcak. Deniz olmasa yanarmışız" dedi.Caddebostan Sahili'ne ailesiyle geldiği pikniğe gelen Halil Demirel, gölgelik alanda bile durmanın zor olması nedeniyle serinlemek için sık sık denize girdiğini anlattı.Salih Bozdemir ise Salacak sahiline sıcak havalarda arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'da yüzmek için geldiğini belirterek, "Deniz olmasa ne yapardık bilmiyorum" diye konuştu.Gece saatlerinde nemle sıcaklığın da arttığını belirten Bozdemir, "Geceleri iki defa duş aldığımız oluyor. Nefes alamaz duruma geliyoruz. Evimizde klima falan da yok" ifadelerini kullandı.Kartal sahilinde denize giren Selim Küçük, İstanbul'un çok sıcak olduğunu, çareyi ailecek kıyıya inmekte bulduklarını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/taraftarlar-secti-euro-2024in-en-guzel-golu-mert-muldurden-1086057888.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086060703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b4f5154aff8362e9f4c184672e51e0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, deniz, sıcaklık, nem, sahil
istanbul, deniz, sıcaklık, nem, sahil

İstanbul'da hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı: 'Deniz olmasa ne yapardık'

17:05 20.07.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul'da etkisini gösteren nemli ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili'nde vakit geçirdi
İstanbul'da etkisini gösteren nemli ve sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili'nde vakit geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu.
Meteorolojik verilere göre, hafta boyunca kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 34-37 derece aralığında seyreden sıcaklık, nemin de artmasıyla özellikle öğle saatlerinde 45 derecenin üzerinde hissediliyor.
Sıcak havaya rağmen Üsküdar sahiline gelenlerin bir kısmı serinlemek için denize girdi.
İstanbul Boğazı'nın serin sularında ferahlayanlar, kayalıkların üzerinde güneşlenip eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.
Sahil boyunca yürüyüş yapanlar, şapka veya şemsiyeyle güneşten korunmaya çalıştı. Güneşten etkilenenler ise sahildeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.
Zeytinburnu ve Yenikapı sahillerinin, aşırı sıcak havanın da etkisiyle sakin olduğu gözlendi.
Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular aileleriyle piknik yapıp, denizde yüzdü.
Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan'ın önceki haftalara göre sakin olması ve sahildeki otoparkların da boş kalması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajda denize girdi.
Kartal sahiline gelen vatandaşlar hem denizde yüzerek hem de ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşların ferahlamak için soğuk içecekler tükettiği görüldü.

Sıcaktan bunalanlar Büyükçekmece sahilini doldurdu

Büyükçekmece sahilinde de yoğunluk gözlendi.
Denize girip serinleyen vatandaşlar, sahildeki şemsiyelerin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bazıları da ağaçların altındaki gölgelik alanlara koydukları kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.
Denize girmek isteyenlerin bir başka uğrak noktası da Sarayburnu sahili oldu. Kimi serin sularda yüzerken kimi de sahilde yürüyüşü tercih etti.
Denizde beliren iki yunusu görüp şaşıran vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.
Karaköy ve Beşiktaş sahillerine gelenlerin bir kısmı sıcaktan etkilenmemek için parklardaki ağaçların gölgelerinde vakit geçirdi, bir kısmı ise kafe gibi kapalı işletmelerde bulunmayı tercih etti.

'Sıcaktan nefes alamaz duruma geliyoruz'

Sarayburnu'nda denize giren Aydın Duman, havanın çok sıcak ve nemli olduğunu söyledi.
Duman, "Su çok güzel ve temiz. Bu suyu da başka yerde bulamazlar. Hava çok sıcak. Deniz olmasa yanarmışız" dedi.
Caddebostan Sahili'ne ailesiyle geldiği pikniğe gelen Halil Demirel, gölgelik alanda bile durmanın zor olması nedeniyle serinlemek için sık sık denize girdiğini anlattı.
Salih Bozdemir ise Salacak sahiline sıcak havalarda arkadaşlarıyla birlikte Boğaz'da yüzmek için geldiğini belirterek, "Deniz olmasa ne yapardık bilmiyorum" diye konuştu.
Gece saatlerinde nemle sıcaklığın da arttığını belirten Bozdemir, "Geceleri iki defa duş aldığımız oluyor. Nefes alamaz duruma geliyoruz. Evimizde klima falan da yok" ifadelerini kullandı.
Kartal sahilinde denize giren Selim Küçük, İstanbul'un çok sıcak olduğunu, çareyi ailecek kıyıya inmekte bulduklarını söyledi.
Mert Müldür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
SPOR
Taraftarlar seçti: EURO 2024'ün en güzel golü Mert Müldür'den, Arda Güler de listede
15:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала