https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/izmirde-akima-kapilan-2-kisinin-olumune-iliskin-sorusturmada-yeni-gelisme-3-gozalti-daha-1086041968.html

İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 3 gözaltı daha

İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 3 gözaltı daha

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan 14 şüpheli arasında... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T21:05+0300

2024-07-19T21:05+0300

2024-07-19T21:05+0300

türkiye

izmir

konak

elektrik

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

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Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.Dün sevk edildikleri hakimlikçe 14 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı verilen kararın detayları da ortaya çıktı."Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanan şüpheliler arasında İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı, İZSU Kanalizasyon Dairesi Güney Şube Müdürü, Gdz Metropol Bölge Yöneticisi, Arıza Onarım Müdürü ve İşletme Teknik Şefi ile Argan Mühendislik şirketinin sahibi de bulunuyor.Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verildiği, bunlardan 3'ünün yakalandığı, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.Soruşturmada daha önce gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de arandığı ifade edildi.Ne olmuştu?Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/bakan-tunc-izmirde-2-kisinin-elektrik-carpmasi-sonrasi-sorusturmada-27-supheliden-14u-tutuklandi--1085993426.html

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izmir, konak, elektrik, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)