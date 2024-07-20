https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/arda-turan-diego-simeoneden-cesareti-fatih-terimden-ise-hucum-oynamayi-ogrendim-1086049251.html

Arda Turan: 'Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim'

Arda Turan: 'Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim'

Sputnik Türkiye

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, kariyerine dair yaptığı açıklamalarda “Her teknik direktörden iyi şeyler almaya çalışıyorum. Diego Simeone'den cesareti... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T09:45+0300

2024-07-20T09:45+0300

2024-07-20T09:45+0300

spor

arda turan

diego simeone

eyüpspor

fatih terim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078320456_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_ebdbab73eecc5dabcf9c9a4c958975c7.jpg

The Athletic'e konuşan Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Turan, çalıştığı teknik direktörlerden ilham aldığını belirterek, “Her teknik direktörden iyi şeyler almaya çalışıyorum. Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim. Guus Hiddink ile de oynadım: oyuncularıyla çok iyiydi, Luis Enrique'nin antrenman metodolojilerini çok sevdim.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/ali-koctan-ferdi-kadioglu-ve-en-nesyri-aciklamasi-1086046403.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda turan, diego simeone, eyüpspor, fatih terim