https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/arda-turan-diego-simeoneden-cesareti-fatih-terimden-ise-hucum-oynamayi-ogrendim-1086049251.html
Arda Turan: 'Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim'
Arda Turan: 'Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim'
Sputnik Türkiye
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, kariyerine dair yaptığı açıklamalarda “Her teknik direktörden iyi şeyler almaya çalışıyorum. Diego Simeone'den cesareti... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T09:45+0300
2024-07-20T09:45+0300
2024-07-20T09:45+0300
spor
arda turan
diego simeone
eyüpspor
fatih terim
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The Athletic'e konuşan Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Turan, çalıştığı teknik direktörlerden ilham aldığını belirterek, “Her teknik direktörden iyi şeyler almaya çalışıyorum. Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim. Guus Hiddink ile de oynadım: oyuncularıyla çok iyiydi, Luis Enrique'nin antrenman metodolojilerini çok sevdim.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/ali-koctan-ferdi-kadioglu-ve-en-nesyri-aciklamasi-1086046403.html
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arda turan, diego simeone, eyüpspor, fatih terim
arda turan, diego simeone, eyüpspor, fatih terim
Arda Turan: 'Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim'
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, kariyerine dair yaptığı açıklamalarda “Her teknik direktörden iyi şeyler almaya çalışıyorum. Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim.'' dedi.
The Athletic'e konuşan Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Turan, çalıştığı teknik direktörlerden ilham aldığını belirterek, “Her teknik direktörden iyi şeyler almaya çalışıyorum. Diego Simeone'den cesareti, Fatih Terim'den ise hücum oynamayı öğrendim. Guus Hiddink ile de oynadım: oyuncularıyla çok iyiydi, Luis Enrique'nin antrenman metodolojilerini çok sevdim.” dedi.