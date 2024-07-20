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Özgür Özel'dan Erdoğan'a bir davet daha: 'İsterse 29 Ekim'de yeniden görüşebiliriz'
Özgür Özel'dan Erdoğan'a bir davet daha: 'İsterse 29 Ekim'de yeniden görüşebiliriz'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet ettiği görüldü. Ardından açıklama yapan... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T17:21+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kıbrıs'ta katıldığı tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Erdoğan'la ne konuştuğuna ilişkin soruları yanıtlayan Özel, "50. yıla uygun son derece nazik temaslar oldu. Gündelik siyasete dair bir şey konuşmadık. 100’ün üzerinde vatandaşımızın olduğu, bugüne kadar 18’inin sınır kapısından geri döndürüldüğü kara liste uygulaması vardı. Bunun 50. Yılı vesilesiyle bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na gerekirse telefon görüşmesiyle bu yaygın beklentiyi ifade edeceğim" ifadesini kullandı. "Diyalog kanalları açık tutulmalı'Erdoğan ile önceden de görüşen Özel, ikinci bir görüşme konusunda ise, "Çok pozitif bir gündemimiz vardı o da Kıbrıs’tı. Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da meclisin açılışında olabilir. Bu diyalog kanalları açık tutulmalı, gerektiği yerde müzakere yapılmalı" dedi. Mücadeleye devam mesajı Özer, asgari ücrete paragraf açarak şunları dedi: 'Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta AB üyesi olmalı'Kıbrıs'ta Yunan tarafının AB üyeliği hakkında konuşan Özel, "Güney Kıbrıs’ın tek başına AB üyesi olması kabul edilemez. Farklı statüler eşitsizlik yaratıyor. Güney Kıbrıs üyeliğinden geri adım atılamayacağına göre, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs da AB üyesi olmalıdır. İlk 50 yıl teslim olmamanın, müzakere etmenin ve haklı davayı anlatmanın dönemiydi. İkinci 50 yıl çözümün yılı olmalıdır" ifadesini kullandı. Son olarak da Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki gösteren Özel, şunları dedi:
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Özgür Özel'dan Erdoğan'a bir davet daha: 'İsterse 29 Ekim'de yeniden görüşebiliriz'

17:21 20.07.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet ettiği görüldü. Ardından açıklama yapan Özel, 'Erdoğan ile isterse 29 Ekim'de tekrar görüşebiliriz' ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Kıbrıs'ta katıldığı tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Erdoğan'la ne konuştuğuna ilişkin soruları yanıtlayan Özel, "50. yıla uygun son derece nazik temaslar oldu. Gündelik siyasete dair bir şey konuşmadık. 100’ün üzerinde vatandaşımızın olduğu, bugüne kadar 18’inin sınır kapısından geri döndürüldüğü kara liste uygulaması vardı. Bunun 50. Yılı vesilesiyle bugünden itibaren sonlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na gerekirse telefon görüşmesiyle bu yaygın beklentiyi ifade edeceğim" ifadesini kullandı.

"Diyalog kanalları açık tutulmalı'

Erdoğan ile önceden de görüşen Özel, ikinci bir görüşme konusunda ise, "Çok pozitif bir gündemimiz vardı o da Kıbrıs’tı. Şu anda çok yakında yok ama örneğin 29 Ekim’de ya da meclisin açılışında olabilir. Bu diyalog kanalları açık tutulmalı, gerektiği yerde müzakere yapılmalı" dedi.

Mücadeleye devam mesajı

Özer, asgari ücrete paragraf açarak şunları dedi:

12 bin 500 liralık en düşük emekli maaşı varken asgari ücrete zam yapılmamışken çiftçi bu durumdayken meydanlarda mücadele etmeye devam edeceğim. Ama gerektikçe görüşürüz. Normalleşme budur. Türkiye’deki normalleşmenin Kıbrıs’ı da kapsamasını öneriyorum.

Kıbrıs gündemini, Kıbrıs’ın kendi içindeki siyasi dengeler, ufak şakalaşmalar, sıcak bir diyalog ortamında gerçekleşti. Ortak gündemimiz Türkiye-Kıbrıs ilişkileriydi. Kıbrıs’ta sporcularımız, iş adamlarımız büyük zorluklar çekiyor. Kıbrıs’ın ekonomisini yurt dışından gelenlerin olumsuz etkilemesi gibi sorunlar var.

'Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta AB üyesi olmalı'

Kıbrıs'ta Yunan tarafının AB üyeliği hakkında konuşan Özel, "Güney Kıbrıs’ın tek başına AB üyesi olması kabul edilemez. Farklı statüler eşitsizlik yaratıyor. Güney Kıbrıs üyeliğinden geri adım atılamayacağına göre, Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs da AB üyesi olmalıdır. İlk 50 yıl teslim olmamanın, müzakere etmenin ve haklı davayı anlatmanın dönemiydi. İkinci 50 yıl çözümün yılı olmalıdır" ifadesini kullandı. Son olarak da Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na tepki gösteren Özel, şunları dedi:

Kıbrıs'ta en iyi şekilde karşılandık Kıbrıslılar tarafından en iyi şekilde uğurlanıyoruz. Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa o kusuru yapan Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli mutlaka orada oluyor. Ama biz ne büyükelçiyi ne de büyükelçilikten kimseyi havaalanında görmedik, herhangi bir yerde hatrımızı da sormadılar. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur.

Dünyanın öbür ucunda büyükelçilerimiz bizi kaşılarken bu büyükelçi Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran, Washington'da İsrail'de görev yapan Namık Tan'ı karşılamadı. Bu büyükelçi iki Dışişleri Bakanını karşılamadı. Bu büyükelçi CHP'nin dört genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut genel başkan. Bu büyükelçi ana muhalefet partisi liderini karşılamadı. Bunu yapmayabilir mazeret bulur. Ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Bunu resmi bir yazıyla sayın Dışişleri Bakanı'na bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamaz.

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