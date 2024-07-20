https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abd-ve-israil-yemenin-hudeyde-sehrini-cok-agir-sekilde-bombaladi-sehir-alevler-icinde-1086063489.html

ABD ve İsrail, Yemen'in Hudeyde şehrini çok ağır şekilde bombaladı: Şehir alevler içinde

ABD ve İsrail, Yemen'in Hudeyde şehrini çok ağır şekilde bombaladı: Şehir alevler içinde

Sputnik Türkiye

Son dakika bilgilerine göre, İsrail ve ABD'nin ortak hava misyonu ile, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan Hudeyde şehri bombalandı. Şehrin bazı yerlerinde... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T18:39+0300

2024-07-20T18:39+0300

2024-07-20T18:46+0300

israil- filistin çatışması

husiler

yemen

israil

israil-filistin

abd

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Husi kaynaklarına göre, ABD ve İsrail'in Yemen'in petrol arıtma tesislerine yaptığı bombalama sonrası şehrin bazı kesimlerini alevler sardı. Yetkililer tarafından henüz bir ölü veya yaralı sayısı bildirilmedi. Husiler, yakın zamanda Tel Aviv'e başarılı bir drone saldırısı gerçekleştirmişti. ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarında yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Husiler, Tel Aviv'in güvenli bir şehir olmadığını da vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/husilerden-israile-iha-saldirisi-tel-avivde-abd-elciligi-yakininda-patlama-sesleri-duyuldu-1086003698.html

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husiler, yemen, israil, israil-filistin, abd