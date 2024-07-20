https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abd-ve-israil-yemenin-hudeyde-sehrini-cok-agir-sekilde-bombaladi-sehir-alevler-icinde-1086063489.html
ABD ve İsrail, Yemen'in Hudeyde şehrini çok ağır şekilde bombaladı: Şehir alevler içinde
ABD ve İsrail, Yemen'in Hudeyde şehrini çok ağır şekilde bombaladı: Şehir alevler içinde
Sputnik Türkiye
Son dakika bilgilerine göre, İsrail ve ABD'nin ortak hava misyonu ile, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan Hudeyde şehri bombalandı. Şehrin bazı yerlerinde... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T18:39+0300
2024-07-20T18:39+0300
2024-07-20T18:46+0300
israil- filistin çatışması
husiler
yemen
israil
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Husi kaynaklarına göre, ABD ve İsrail'in Yemen'in petrol arıtma tesislerine yaptığı bombalama sonrası şehrin bazı kesimlerini alevler sardı. Yetkililer tarafından henüz bir ölü veya yaralı sayısı bildirilmedi. Husiler, yakın zamanda Tel Aviv'e başarılı bir drone saldırısı gerçekleştirmişti. ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarında yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Husiler, Tel Aviv'in güvenli bir şehir olmadığını da vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/husilerden-israile-iha-saldirisi-tel-avivde-abd-elciligi-yakininda-patlama-sesleri-duyuldu-1086003698.html
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husiler, yemen, israil, israil-filistin, abd
husiler, yemen, israil, israil-filistin, abd
ABD ve İsrail, Yemen'in Hudeyde şehrini çok ağır şekilde bombaladı: Şehir alevler içinde
18:39 20.07.2024 (güncellendi: 18:46 20.07.2024)
Son dakika bilgilerine göre, İsrail ve ABD'nin ortak hava misyonu ile, Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan Hudeyde şehri bombalandı. Şehrin bazı yerlerinde büyük yangınlar çıktığı sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.
Husi kaynaklarına göre, ABD ve İsrail'in Yemen'in petrol arıtma tesislerine yaptığı bombalama sonrası şehrin bazı kesimlerini alevler sardı. Yetkililer tarafından henüz bir ölü veya yaralı sayısı bildirilmedi.
Husiler, yakın zamanda Tel Aviv'e başarılı bir drone saldırısı gerçekleştirmişti. ABD Büyükelçiliği'nin yakınlarında yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.
Husiler, Tel Aviv'in güvenli bir şehir olmadığını da vurgulamıştı.