https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/damsa-barajina-350-bin-yavru-balik-birakildi-1086065487.html

Damsa Barajı'na 350 bin yavru balık bırakıldı

Damsa Barajı'na 350 bin yavru balık bırakıldı

Sputnik Türkiye

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Damsa Barajı'nda 350 bin yavru sazan balığı bırakıldı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T22:58+0300

2024-07-20T22:58+0300

2024-07-20T22:58+0300

türkiye

balık

baraj

baraj gölü

nevşehir

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2022 yılında başlanılan dip temizliğinin tamamlanmasından sonra tekrar su tutmaya başlayan Damsa Barajında balık popülasyonun artırılması için başlatılan çalışma kapsamında Damsa Baraj gölüne 350 bin yavru sazan balığı bırakıldı.Programa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider gazetecilere yaptığı açıklamada, 1971'de hizmete açılan sulama barajının 53 yıl sonra büyük bir temizlik yapıldığını söyledi. Damsa Barajı'nın turkuaz bir renge büründüğünün altını çizen Gizligider, “Burada ciddi bir balçık sorunu vardı.. Önce temizledik şimdi de balıklandırıyoruz” dedi.Damsa Barajı'nın 11 bin 920 dekar alanın sulaması ile Ürgüp'ün tarımsal anlamda can damarı olduğunu da söyleyen Gizligider, “Onlarca iş makinesiyle 400 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı. Yani 25 bin kamyon dip çamuru temizlendi. Bir sonraki adım olarak olta balıkçılığını düşünüyoruz. Türkiye'de 1100 adet su kaynağına 89 milyon yavru balık bıraktık. Bu çerçevede Damsa Barajı'na da 350 bin yavru sazan balığı bıraktık" dedi.

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