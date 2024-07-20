https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/cumhurbaskanligina-cevdet-yilmazin-vekalet-etmesine-dair-tezkere-resmi-gazetede-1086047228.html
Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T02:18+0300
2024-07-20T02:18+0300
2024-07-20T02:18+0300
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cevdet yılmaz
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
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Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106. madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/cumhurbaskani-erdogan-bizi-kimse-ayiramaz-aramiza-nifak-duvarlari-oremez-1085920484.html
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resmî gazete, resmi gazete, cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
resmî gazete, resmi gazete, cevdet yılmaz, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığına, Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz tarihinde Kuzey Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığına anayasanın 106. madde gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.