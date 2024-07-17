Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
07:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
08:09
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
10:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
FETÖ ile mücadelenin neresindeyiz?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/cumhurbaskani-erdogan-bizi-kimse-ayiramaz-aramiza-nifak-duvarlari-oremez-1085920484.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı. Erdoğan "Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T00:04+0300
2024-07-17T00:14+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085920327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef78fe62bf6d50dbae214dbfc1de75e5.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.Burada konuşan Erdoğan, Yas-ı Muharrem'in 10. gününde, diğer adıyla Aşure Günü'nde bir sofra etrafında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Sofrada bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, "Öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat, Onun ehlibeytine ve her biri kutup yıldızlarımız olan dostlarına selam olsun diyorum" ifadesini kullandı.Hazreti Hüseyin'in ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385'inci yıl dönümünde Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Erdoğan, Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için rahmet ve bereket ayı olduğunu hatırlattı.Muharrem'in aynı zamanda yürekleri Kerbela Çölü'ne çeviren büyük bir yangının, acının ve matemin de ayı olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun'Bu masadaki birlikteliği "kalplerdeki ehlibeyt sevdasının bir nişanesi olarak" değerlendirdiğini belirten Erdoğan, Muharrem orucunu açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Allah'tan, Mah-ı Muharrem oruçlarını kabul etmesini dileyen Erdoğan, "Rabb'im, Hazreti Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085831056.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085920327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a68785e4cabfdc8f2b203134eb0b1b61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez

00:04 17.07.2024 (güncellendi: 00:14 17.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması programına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı. Erdoğan "Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına katıldı.
Burada konuşan Erdoğan, Yas-ı Muharrem'in 10. gününde, diğer adıyla Aşure Günü'nde bir sofra etrafında olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Sofrada bulunanlara teşekkür eden Erdoğan, "Öncelikle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat, Onun ehlibeytine ve her biri kutup yıldızlarımız olan dostlarına selam olsun diyorum" ifadesini kullandı.
Hazreti Hüseyin'in ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385'inci yıl dönümünde Kerbela şehitlerini rahmetle yad eden Erdoğan, Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için rahmet ve bereket ayı olduğunu hatırlattı.
Muharrem'in aynı zamanda yürekleri Kerbela Çölü'ne çeviren büyük bir yangının, acının ve matemin de ayı olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o katliamı neredeyse 14 asır sonra bile halen hüzünle hatırlıyoruz. Resulü Ekrem Efendimiz torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i 'dünyadaki reyhan çiçeklerim' diye severdi. Onları öpüp koklamaya doyamaz, adeta gözünden bile esirgerdi. Bir gün kendisine 'ehlibeytten en çok kimi seversiniz' diye sorulduğunda, 'Hasan ve Hüseyin' diyecek kadar ikisine de düşkündü. Tabii Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le birlikte bizim gönül dünyamızda ehlibeytin de çok müstesna bir konumu vardır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 'beni, Allah'ı sevdiğiniz için, ehlibeytimi de beni sevdiğiniz için sevin' buyurmuştur. Ehlibeyt sevgisi bize Peygamberimizin bir emridir, Ondan bize kadar çok kıymetli bir hatıradır. Türk milleti olarak yüzyıllardır bu aziz hatıraya layıkıyla sahip çıkmanın gayretindeyiz. Ehlibeyt muhabbetini, millet olarak ezeli ve ebedi kardeşliğimizin mayası olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu maya sağlam olduğu müddetçe bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz, aramıza nifak duvarları öremez. Ama ne zaman bu maya bozulur, zayıflar ve çözülür, Allah korusun işte o zaman millet olma vasfımızı da kaybederiz."

'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun'

Bu masadaki birlikteliği "kalplerdeki ehlibeyt sevdasının bir nişanesi olarak" değerlendirdiğini belirten Erdoğan, Muharrem orucunu açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Allah'tan, Mah-ı Muharrem oruçlarını kabul etmesini dileyen Erdoğan, "Rabb'im, Hazreti Hüseyin ve dostlarının matemini paylaşan canların dünya ve ahiretlerini mamur eylesin. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.
Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi 12. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 6. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
13 Temmuz, 16:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала