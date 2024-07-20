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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Moody's yorumu: 'Amacımız kalıcı refah artışı sağlamaktır'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Moody's yorumu: 'Amacımız kalıcı refah artışı sağlamaktır'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltmesi ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T17:46+0300
2024-07-20T17:47+0300
ekonomi
cevdet yılmaz
moody's
refah
enflasyon
ekonomi koordinasyon kurulu
merkez bankası
orta vadeli program (ovp)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmasına ilişkin, "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, Türkiye'nin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan ettikleri Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığına işaret ederek şu cümleleri kaydetti:
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cevdet yılmaz, moody's, refah, enflasyon, ekonomi koordinasyon kurulu, merkez bankası, orta vadeli program (ovp)
cevdet yılmaz, moody's, refah, enflasyon, ekonomi koordinasyon kurulu, merkez bankası, orta vadeli program (ovp)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Moody's yorumu: 'Amacımız kalıcı refah artışı sağlamaktır'

17:46 20.07.2024 (güncellendi: 17:47 20.07.2024)
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAYCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© İHA / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - REMZİ BURULDAY
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu B3'ten B1'e yükseltmesi ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumasına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmasına ilişkin, "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, Türkiye'nin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan ettikleri Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığına işaret ederek şu cümleleri kaydetti:

İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız birçok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz. Para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz. Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin arttığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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Ticaret Bakanı Bolat'tan Moody's yorumu: 'Doğru yolda ilerlediğimizi tescil ediyor'
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