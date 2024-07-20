https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/cumhurbaskani-aliyev-batinin-bize-karsi-tutumuna-eskiden-sasiriyorduk-simdi-umursamiyoruz-1086063912.html

Cumhurbaşkanı Aliyev: Batı'nın bize karşı tutumuna eskiden şaşırıyorduk, şimdi umursamıyoruz

Cumhurbaşkanı Aliyev: Batı'nın bize karşı tutumuna eskiden şaşırıyorduk, şimdi umursamıyoruz

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da düzenlenen 'Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele' başlıklı Global Media Forumu'nun açılışında bölgesel ve... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T19:17+0300

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Dünyada dezenformasyonun yaygınlaşmasına işaret eden Aliyev, Azerbaycan'ın da yıllarca dezenformasyona maruz kaldığını söyledi.Aliyev, "Artık Azerbaycan hakkında doğru haber yapıldığında şaşırıyoruz. Biz etnik temizliğe maruz kalmamıza rağmen, işgale uğramamıza rağmen saldırgan olarak gösterildik" ifadesini kullandı.'Rusya ile şu an çok yönlü ilişkiler ön planda'Aliyev, ülkesinin Rusya ile ilişkileri hususunda da "Rusya ile ilişkilerimizde çözülemeyecek bir konu yok. Karşılıklı saygı, anlayış, çıkarların gözetilmesi doğrultusunda işbirliğimiz var. Sık sık yüksek düzeyli görüşmeler yapıyoruz. Yıl sonuna doğru yine görüşeceğiz. Gündemimiz çok geniş. Şu an çok yönlü ilişkiler ön planda. İkili ilişkilerde neredeyse tüm konuları çözmüş bulunuyoruz. Çok yönlü iş birliğinde ise Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ön plandadır. Bu koridor, yeni jeopolitik durum nedeniyle Rus tedarikçiler için daha önemli hale gelmiştir" şeklinde konuştu.'Batı'nın bize karşı tutumuna eskiden şaşırıyorduk, şimdi umursamıyoruz'Bazı Avrupa ülkelerinin Azerbaycan'a karşı ön yargılı tutum sergilediğini vurgulayan Aliyev, "Batı'nın bize karşı tutumuna eskiden şaşırıyorduk, şimdi umursamıyoruz. Bizde de turuncu darbe girişimleri oldu. Bu, Azerbaycan'ı uydu devlete dönüştürmeyi amaçlıyordu. Biz bunları önledik. Biz bağımsız dış politikayı, kendi kendine yeten ekonomiyi, verimli işbirliklerini seçtik. Avrupa Parlamentosu veya Avrupa Konseyindeki bizimle ilgili beyanları umursamıyoruz" dedi.'Güney Kafkasya'da şimdi birlikte barış içerisinde yaşama olanağı var'Gürcistan ve Ermenistan'ın dış politikasında keskin dönüşümler yaşandığına dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:Aliyev, Ermenistan'da yaşayan yüz binlerce Azerbaycanlının kovulduğunu belirterek, "Biz Erivan yönetiminden Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların tarihi topraklarına nasıl döneceklerine dair açıklamalar bekliyoruz. Azerbaycanlıların bir gün Ermenistan’a döneceğine inanıyorum. Biz oraya tanklarla değil otomobille gideceğiz" diye konuştu.'Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde mutabakat sağlandı'Ermenistan'la yürüttükleri barış müzakerelerine değinen Aliyev, şunları söyledi:'Mevcut ABD yönetimi konusunda derin hayal kırıklığı yaşıyoruz'Aliyev, Azerbaycan'ın mevcut ABD yönetimi ile ilişkileri hususundaki soruya, "Mevcut ABD yönetimi konusunda derin hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ermenistan'ın askeri yönde finanse edilmesi bizim için tamamen kabul edilmezdir. Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın çıkarlarını gözetmeyenler başarısızlığa uğrayacaktır" yanıtını verdi.Aliyev, "Artık Azerbaycan hakkında doğru haber yapıldığında şaşırıyoruz. Biz etnik temizliğe maruz kalmamıza rağmen, işgale uğramamıza rağmen saldırgan olarak gösterildik" ifadesini kullandı."ABD seçimlerinde kimin kazanmasını istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Aliyev, "Kararı ABD halkı verecektir fakat bu dünya için de büyük önem taşıyor. Çünkü ABD başkanının verdiği kararlardan bazı ülkelerin kaderi etkileniyor. Trump'ın seçim kampanyasında seslendirdiği düşüncelerden biri de savaşların olmaması yönündedir. Bu söylem saygıyı hak ediyor" diye konuştu.'Her zaman Filistin'in bağımsızlığını destekledik'İsrail-Filistin çatışmasına da değinen Aliyev, "Bu çatışma bir an önce sona erdirilmelidir. Biz uzun yıllar Filistin'i ekonomik ve siyasi olarak destekledik. Her zaman Filistin'in bağımsızlığını destekledik. İki devletli çözümden yanayız. Filistin devleti kurulmalı ve Doğu Kudüs bu devletin başkenti olmalıdır. Davet edilirsek arabulucu olarak katkı verebiliriz. Fakat Arap Birliği daha etkin olmalıdır" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-merih-demirala-verdigi-cezayi-kinadi-yasasin-turk-dunyasi-1085588847.html

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