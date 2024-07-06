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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı: 'Yaşasın Türk dünyası'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı: 'Yaşasın Türk dünyası'
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA'nın... 06.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-06T09:25+0300
2024-07-06T09:25+0300
2024-07-06T09:29+0300
spor
azerbaycan
ilham aliyev
türkiye
merih demiral
uefa
ceza
euro 2024
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/uefanin-merih-demiral-kararina-turkiyeden-tepkiler-buyuyor-futbolun-bagimsizligina-mudahale-1085565050.html
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azerbaycan, ilham aliyev, türkiye, merih demiral, uefa, ceza, euro 2024
azerbaycan, ilham aliyev, türkiye, merih demiral, uefa, ceza, euro 2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Merih Demiral'a verilen cezayı kınadı: 'Yaşasın Türk dünyası'
09:25 06.07.2024 (güncellendi: 09:29 06.07.2024)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na Hollanda ile yapacağı EURO 2024 çeyrek final maçında başarılar diledi, UEFA'nın Türkiye-Avusturya maçındaki 'bozkurt' hareketi nedeniyle Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezayı kınadı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği cezaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı paylaşımında şunları kaydetti:
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Türkiye Milli Takımı'mızı, çeyrek final oynamaya hak kazanarak Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer almasından dolayı tebrik ediyorum. Özellikle son 16 turda 2 gol atarak maçın en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'ı tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza, haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına, Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası.