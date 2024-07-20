https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/brezilyada-duzensiz-atik-su-desarji-sebebiyle-20-ton-olu-balik-nehrin-yuzeyini-kapladi-1086050451.html

Brezilya'da 'düzensiz atık su deşarjı' sebebiyle 20 ton ölü balık nehrin yüzeyini kapladı

Brezilya'da 'düzensiz atık su deşarjı' sebebiyle 20 ton ölü balık nehrin yüzeyini kapladı

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T10:17+0300

2024-07-20T10:17+0300

2024-07-20T10:17+0300

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sao paulo

ölü balık

brezilya

fabrika

atık

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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan bir nehirde bir şeker ve etanol fabrikasından gelen endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü iddiasıyla sayıları 20 tona kadar ulaşan balığın öldüğü ve nehrin yüzeyine çıktığı açıklandı. Çevre yetkilileri ve savcılar, yaptığı soruşturmada Estiva'nın Rio das Pedras topluluğundaki Sao Jose tesisinden "düzensiz atık su deşarjı" olduğunu ve bunun Piracicaba Nehri'ne akan bir dereye ulaştığını gösterdiğini aktardı. Sao Paulo çevre ajansının lisanslama müdürü Adriano Queiroz, bir görüntülü görüşmede, "Çevrenin toparlanması yıllar alacak," dedi. Yerel basın, bunun bölgede yaşanan ikinci olay olduğunu, aynı noktanın 7 Temmuz'da da binlerce ölü balıkla kaplandığını belirtti.

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sao paulo, ölü balık, brezilya, fabrika, atık