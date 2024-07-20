https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/brezilyada-duzensiz-atik-su-desarji-sebebiyle-20-ton-olu-balik-nehrin-yuzeyini-kapladi-1086050451.html
Brezilya'da 'düzensiz atık su deşarjı' sebebiyle 20 ton ölü balık nehrin yüzeyini kapladı
Brezilya'da 'düzensiz atık su deşarjı' sebebiyle 20 ton ölü balık nehrin yüzeyini kapladı
Sputnik Türkiye
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T10:17+0300
2024-07-20T10:17+0300
2024-07-20T10:17+0300
dünya
sao paulo
ölü balık
brezilya
fabrika
atık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086050296_95:0:1361:712_1920x0_80_0_0_530850f79eb31b2bd6ff24bc2c3edfe3.png
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan bir nehirde bir şeker ve etanol fabrikasından gelen endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü iddiasıyla sayıları 20 tona kadar ulaşan balığın öldüğü ve nehrin yüzeyine çıktığı açıklandı. Çevre yetkilileri ve savcılar, yaptığı soruşturmada Estiva'nın Rio das Pedras topluluğundaki Sao Jose tesisinden "düzensiz atık su deşarjı" olduğunu ve bunun Piracicaba Nehri'ne akan bir dereye ulaştığını gösterdiğini aktardı. Sao Paulo çevre ajansının lisanslama müdürü Adriano Queiroz, bir görüntülü görüşmede, "Çevrenin toparlanması yıllar alacak," dedi. Yerel basın, bunun bölgede yaşanan ikinci olay olduğunu, aynı noktanın 7 Temmuz'da da binlerce ölü balıkla kaplandığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/meteoroloji-ve-akomdan-onemli-uyari-10-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-50-derece-hissedilecek-1086048360.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086050296_253:0:1202:712_1920x0_80_0_0_0913a532dcd4013bbb0e73d0bc092c54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sao paulo, ölü balık, brezilya, fabrika, atık
sao paulo, ölü balık, brezilya, fabrika, atık
Brezilya'da 'düzensiz atık su deşarjı' sebebiyle 20 ton ölü balık nehrin yüzeyini kapladı
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü nehrin yüzeyi ölü balıklarla kaplandı.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan bir nehirde bir şeker ve etanol fabrikasından gelen endüstriyel atıkların yasadışı olarak döküldüğü iddiasıyla sayıları 20 tona kadar ulaşan balığın öldüğü ve nehrin yüzeyine çıktığı açıklandı.
Çevre yetkilileri ve savcılar, yaptığı soruşturmada Estiva'nın Rio das Pedras topluluğundaki Sao Jose tesisinden "düzensiz atık su deşarjı" olduğunu ve bunun Piracicaba Nehri'ne akan bir dereye ulaştığını gösterdiğini aktardı.
Sao Paulo çevre ajansının lisanslama müdürü Adriano Queiroz, bir görüntülü görüşmede, "Çevrenin toparlanması yıllar alacak," dedi.
Yerel basın, bunun bölgede yaşanan ikinci olay olduğunu, aynı noktanın 7 Temmuz'da da binlerce ölü balıkla kaplandığını belirtti.