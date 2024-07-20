https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/bakan-tekin-tercih-yapacak-ogrencilerle-bulustu-simdi-bambaska-bir-turkiyede-yasiyoruz-1086061453.html

Bakan Tekin, tercih yapacak öğrencilerle buluştu: 'Şimdi bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz'

Bakan Tekin, tercih yapacak öğrencilerle buluştu: 'Şimdi bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz'

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Önce Öğrenci Platformunca Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T17:12+0300

2024-07-20T17:12+0300

2024-07-20T17:12+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

yusuf tekin

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

tercih

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programdaki konuşmasında, gençlerin hayal ettikleri fakülte ve bölümde okuyabilmeleri için çok geniş bir seçenek havuzuna sahip olduklarını belirtti.Türkiye'de her ilde üniversite olduğunu aktaran Tekin, üniversite yerleşkelerinin içinde de farklı akademik birimler bulunmasının öğrenciler için bir şans olduğunu vurguladı.Kendi öğrencilik yıllarını hatırlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tekin, "Lütfen, mahalle baskısıyla hareket etmeyin. Mahalle baskısıyla hareket ederseniz, seçtiğiniz bölümde bir süre mutlu olursunuz ama mezun olduğunuz an itibarıyla mahalle baskısı sebebiyle sizi yönlendirdikleri bir alanda çalışacaksınız. Bunu mu tercih edersiniz yoksa yapınıza en uygun işe gitmeyi mi tercih edersiniz?" diye konuştu.Öğrencilere, "Hangi işte mutlu olacağınızı düşünüyorsanız o bölümü tercih edin" tavsiyesinde bulunan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Sputnik Türkiye

meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), tercih