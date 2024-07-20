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Bakan Kurum: Temmuz ayı sonunda 15 bin, Ağustosta 20 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bakan Kurum: Temmuz ayı sonunda 15 bin, Ağustosta 20 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
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Bakan Kurum, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen "İl Koordinasyon Toplantısı" öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez önceliği deprem bölgesindeki çalışmalara verdiğini ifade etti. Şanlıurfa özelinde bir uydu kent kurmayı planladıklarını aktaran Kurum, örnek modern bir yaşam alanı inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.Kurum, konuşmasına Giresun'da yaşanan sel felaketine değinerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Daha sonra Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: Toplantı daha sonra kentteki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı devam etti.
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murat kurum, toki, ev, deprem, konut, şanlıurfa, giresun
murat kurum, toki, ev, deprem, konut, şanlıurfa, giresun

Bakan Kurum: Temmuz ayı sonunda 15 bin, Ağustosta 20 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

13:09 20.07.2024
© AA / Mehmet Akif ParlakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutların yapıldığı rezerv alanında açıklamada bulundu. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (solda) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sağda) de eşlik etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutların yapıldığı rezerv alanında açıklamada bulundu. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (solda) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sağda) de eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© AA / Mehmet Akif Parlak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerle ilgili konuşmasında, “Temmuz ayı sonunda 15 bin, Ağustos'ta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.
Bakan Kurum, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen "İl Koordinasyon Toplantısı" öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez önceliği deprem bölgesindeki çalışmalara verdiğini ifade etti. Şanlıurfa özelinde bir uydu kent kurmayı planladıklarını aktaran Kurum, örnek modern bir yaşam alanı inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurum, konuşmasına Giresun'da yaşanan sel felaketine değinerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

Sel sebebiyle Giresun'umuza, ilçelerimize öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını süratle yapacaklar. Bugün peygamberler diyarı, sahabelerimizin şehri Şanlıurfa'mızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Buradan Şanlıurfa'mızı, ilçelerimizi, köylerimizi, tüm kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana milletimize hizmet etmek aşkıyla tüm ekibimizle birlikte 18 günlük sürede afetzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, onların ihtiyaçlarını gidermek için hep birlikte gece gündüz yollardayız.

11 ilimizde saha çalışmaları yaparken aslında hüzün ve mutluluğu da aynı anda yaşıyoruz. Gittiğimiz yerlerde acımız 6 Şubat'taki o ilk saatlerdeki gibi taze. Ama mücadelemiz de yine 6 Şubat'taki gibi güçlüdür. Hep birlikte bu mücadeleyi o gün başlattık. Devletimiz, milletimiz tek yürek olduk. Ve depremin yaralarını sarmak adına da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizde 14 milyon vatandaşımız için hep birlikte bir mücadele ediyoruz. Dün de omuz omuzaydık, bugün de omuz omuzayız ve milletimizle bu anlamda tek yüreğiz.

Bu birlikteliği 2 hafta önce ilk ziyaretimizi yaptığımız Malatya, Maraş ve Hatay illerimizde gördük. Aynı duyguları geçtiğimiz hafta Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'mızda gördük. Yeni konutlarımız, altyapısıyla, üst yapısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları gidersin istiyoruz. Şu ana kadar 11 ilimizde 283 bin yeni yuvamızın inşaatını başlattık, süratle inşaatlarımızı devam ettiriyoruz. 4 bin 500'e yakın köyümüzde çalışıyoruz ve istiyoruz ki köylerimizde de üretim devam etsin, istihdam devam etsin, kalkınma, kırsal kalkınma devam etsin.

Ovasıyla, tarlasıyla, çiftçisiyle, turizmiyle, tarımıyla bütüncül bir bakış açısıyla bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah yılsonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 10 gün sonra yani temmuz ayı sonunda 15 bin, ağustosta 20 bin deprem konutumuzu süratle tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah her ay 25 bin konutumuzun teslimi ile birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız ve bu projelerimizi, sözlerimizi tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız.

Toplantı daha sonra kentteki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla basına kapalı devam etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bolat, açılışta konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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