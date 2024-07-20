https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/ali-koctan-ferdi-kadioglu-ve-en-nesyri-aciklamasi-1086046403.html

Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri açıklaması

Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve En-Nesyri açıklaması

Sputnik Türkiye

Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer etmek istedikleri En-Nesyri konusunda sabırlarının taşmak üzere olduğunu... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T01:32+0300

2024-07-20T01:32+0300

2024-07-20T01:42+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

ferdi kadıoğlu

en-nesyri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086046244_0:112:3246:1938_1920x0_80_0_0_c52b2cba1cb8bd58d5bb3346a38a39d3.jpg

Her yıl 19 Temmuz'da geleneksel olarak kutlanan "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" dolayısıyla Bodrum Fenerbahçeliler Derneğince ilçedeki bir eğlence merkezi ve restoranda düzenlenen geceye katılan Koç, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.Ali Koç, etkinlikte yaptığı konuşmada, taraftarların Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayarak, geceye çocukların da katılımından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti."19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" kapsamında İstanbul'da Fenerbahçe mitingi yapmayı da düşündüklerini belirten Koç, "Ama dedik ki seçim yaptık, olağanüstü genel kurul yaptık, her yere koşuyorsunuz, sağ olun. Destekliyorsunuz, 'Bu sefer serbest bırakalım.' dedik. Ama çok yakında İstanbul'da da büyük bir Fenerbahçe mitingi yapacağız. Çünkü biz bir sisteme karşı bir mücadele başlattık. Bizim camiamız sabırsız" diye konuştu."Beni yerden yere vuranlar oldu. 'Adam yine aday, adam yine başkan olacak' denildi." ifadesini kullanan Koç, "Sabırlı olun arkadaşlar. 20 yılda, 25 yılda kurulan şeyler, 20 günde, 25 günde değişmiyor. Camiamıza sesleniyorum, biraz sabrı öğrenin. Çünkü bizim motivasyonumuzu, gücümüzü, enerjimizi olumsuz etkiliyorsunuz" dedi.Fenerbahçe'nin ilkeleriyle, değerleriyle, prensipleriyle, duruşuyla yeri geldiği zaman hedef olduğunu dile getiren Koç, şöyle devam etti:Koç, Fenerbahçe Spor Kulübünün olimpiyatlara 27 sporcuyla katıldığını belirterek, sporculara şans ve başarı diledi.Gecede futbol takımının transferlerine de değinen Ali Koç, takıma Jose Mourinho'yu kazandırdıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:Fethiye'de de kutlama etkinliği düzenlendiFethiye Fenerbahçeliler Derneğince bir restoranda düzenlenen etkinliğe de Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve taraftarlar katıldı.Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cihan Ünal ile Safi, konuşma yaptı.Etkinlikte, Melissa Vargas, Cengiz Ünder ve Bright Osayi-Samuel'in imzalı formaları açık artırma usulüyle satışa sunuldu.Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılını (1907) simgeleyen 19 Temmuz (19.07), son yıllarda sarı-lacivertli camia tarafından "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kulupler-birligi-vakfinda-ali-koc-donemi-sona-eriyor-hasan-arattan-aciklama-1085536348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali koç, fenerbahçe, ferdi kadıoğlu, en-nesyri