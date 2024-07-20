https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/arac-sahipleri-dikkat-otopark-ucretleri-icin-karar-verildi-odeme-yapmayin-uyarisi-geldi-1086060595.html
Araç sahipleri dikkat: Otopark ücretleri için karar verildi, 'Ödeme yapmayın' uyarısı geldi
Araç sahipleri dikkat: Otopark ücretleri için karar verildi, 'Ödeme yapmayın' uyarısı geldi
Sputnik Türkiye
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Mecidiyeköy'deki bir AVM'nin otoparkında 3 saatten az kalmasına rağmen ücret talep edilmesini Tüketici... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T17:10+0300
2024-07-20T17:10+0300
2024-07-20T17:10+0300
ekonomi
otopark
otopark ücreti
akıllı otopark
ücret
ücretsiz
tüketici
tüketici
tüketici hakem heyeti
tüketici mahkemesi
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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaklaşık 1.5 yıl önce İstanbul Mecidiyeköy'deki bir AVM'nin otoparkında üç saatten az süre kaldığı halde ücret talep edilmesi üzerine hukuki mücadele başlattı. Otopark işletmesinin ücret iadesi teklifini reddeden Ağaoğlu, durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.Tüketici Hakem Heyeti kararı ve mahkeme süreciAğaoğlu’nun başvurusu, otopark işletmesinin "0-3 saatlik sınır aşıldı" beyanı ve plaka tanıma sisteminde giriş-çıkış saatlerinin belirtilmemesi nedeniyle reddedildi. Bunun üzerine Ağaoğlu, konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, otopark ücretinin haksız yere talep edildiğini belirterek 20 liralık ücretin iade edilmesine karar verdi.'Ödeme yapmayın' uyarısıAğaoğlu, daha önce UKOME'nin 0-3 saat ücretsiz kararını uygulamayan diğer AVM'lere karşı da hukuki mücadele kazandığını belirtti. Mecidiyeköy’deki AVM’nin ücret tarifesini sürdürdüğünü ifade eden Ağaoğlu, tüketicileri bu sürede ödeme yapmamaları konusunda uyardı. Otopark plaka tanıma sistemlerinin giriş-çıkış saatlerini belirtmediğini vurgulayan Ağaoğlu, bu durumun tüketicileri mağdur ettiğini söyledi.Tüketici Hakem Heyetlerine başvurunMecidiyeköy Yolu Caddesi’ndeki AVM'nin, 0-3 saat aralığında ücret uygulamasını sürdürdüğü; Florya'daki bir AVM’nin ise 0-1 saat sonrasında ücret talep ettiği belirtildi. Ağaoğlu, tüketicilerin haklarını aramaları için ödeme belgelerinde giriş-çıkış saatlerini kontrol etmelerini ve gerektiğinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını tavsiye etti.'Bu İşin Peşini Bırakmam'Ağaoğlu, "Üç saat dolmadan kimseden ücret talep edilmemeli. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum, ancak giriş-çıkış saatleri belirtilmediği için talebim reddedildi. Mahkeme süreci sonunda haklı bulundum" dedi. Ağaoğlu, mücadeleyi sürdüreceğini ve AVM'lerin üç saat ücretsiz otopark kuralını uygulayana kadar çalışacağını belirtti.Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü'nün AçıklamalarıTüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, UKOME'nin AVM’lere yönelik 0-3 saat ücretsiz otopark kararını hatırlatarak, plaka okuma sistemlerinde giriş-çıkış saatlerinin belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Güllü, "Tüketiciler ödeme belgelerinde giriş-çıkış saatlerini kontrol etmeli ve üç saatten az süre kaldıklarında haksız ücret ödememelidir" dedi. Güllü, AVM'lerde bu zorunluluğun getirilmesi gerektiğini ifade etti.
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otopark, otopark ücreti, akıllı otopark, ücret, ücretsiz, tüketici, tüketici, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi, tüketici hakları, para, araba, araç, avm
otopark, otopark ücreti, akıllı otopark, ücret, ücretsiz, tüketici, tüketici, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi, tüketici hakları, para, araba, araç, avm
Araç sahipleri dikkat: Otopark ücretleri için karar verildi, 'Ödeme yapmayın' uyarısı geldi
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İstanbul Mecidiyeköy'deki bir AVM'nin otoparkında 3 saatten az kalmasına rağmen ücret talep edilmesini Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. AVM'nin otopark işletmesi, 20 TL'lik ücreti iade etmek istese de Ağaoğlu, herkes için 0-3 saat kuralının geçerli olması gerektiğini söyledi.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaklaşık 1.5 yıl önce İstanbul Mecidiyeköy'deki bir AVM'nin otoparkında üç saatten az süre kaldığı halde ücret talep edilmesi üzerine hukuki mücadele başlattı. Otopark işletmesinin ücret iadesi teklifini reddeden Ağaoğlu, durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı.
Tüketici Hakem Heyeti kararı ve mahkeme süreci
Ağaoğlu’nun başvurusu, otopark işletmesinin "0-3 saatlik sınır aşıldı" beyanı ve plaka tanıma sisteminde giriş-çıkış saatlerinin belirtilmemesi nedeniyle reddedildi. Bunun üzerine Ağaoğlu, konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme, otopark ücretinin haksız yere talep edildiğini belirterek 20 liralık ücretin iade edilmesine karar verdi.
Ağaoğlu, daha önce UKOME'nin 0-3 saat ücretsiz kararını uygulamayan diğer AVM'lere karşı da hukuki mücadele kazandığını belirtti. Mecidiyeköy’deki AVM’nin ücret tarifesini sürdürdüğünü ifade eden Ağaoğlu, tüketicileri bu sürede ödeme yapmamaları konusunda uyardı. Otopark plaka tanıma sistemlerinin giriş-çıkış saatlerini belirtmediğini vurgulayan Ağaoğlu, bu durumun tüketicileri mağdur ettiğini söyledi.
Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun
Mecidiyeköy Yolu Caddesi’ndeki AVM'nin, 0-3 saat aralığında ücret uygulamasını sürdürdüğü; Florya'daki bir AVM’nin ise 0-1 saat sonrasında ücret talep ettiği belirtildi. Ağaoğlu, tüketicilerin haklarını aramaları için ödeme belgelerinde giriş-çıkış saatlerini kontrol etmelerini ve gerektiğinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını tavsiye etti.
'Bu İşin Peşini Bırakmam'
Ağaoğlu, "Üç saat dolmadan kimseden ücret talep edilmemeli. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum, ancak giriş-çıkış saatleri belirtilmediği için talebim reddedildi. Mahkeme süreci sonunda haklı bulundum" dedi. Ağaoğlu, mücadeleyi sürdüreceğini ve AVM'lerin üç saat ücretsiz otopark kuralını uygulayana kadar çalışacağını belirtti.
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü'nün Açıklamaları
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, UKOME'nin AVM’lere yönelik 0-3 saat ücretsiz otopark kararını hatırlatarak, plaka okuma sistemlerinde giriş-çıkış saatlerinin belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Güllü, "Tüketiciler ödeme belgelerinde giriş-çıkış saatlerini kontrol etmeli ve üç saatten az süre kaldıklarında haksız ücret ödememelidir" dedi. Güllü, AVM'lerde bu zorunluluğun getirilmesi gerektiğini ifade etti.