https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/kulupler-birligi-vakfinda-ali-koc-donemi-sona-eriyor-hasan-arattan-aciklama-1085536348.html

Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç dönemi sona eriyor: Hasan Arat'tan açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç dönemi sona eriyor: Hasan Arat'tan açıklama

Sputnik Türkiye

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, göreve tekrar aday olmayacağını belirterek, "Bence Kulüpler Birliği Vakfında artık taze bir kana ihtiyaç var. O yüzden... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T19:59+0300

2024-07-04T19:59+0300

2024-07-04T20:00+0300

spor

kulüpler birliği vakfı

ali koç

beşiktaş

beşiktaş

hasan arat

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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının belirlenmesi için yapılan toplantı sona erdi. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.Toplantı sonrası konuşan Ali Koç, başkanlık kararı hakkında toplantıya katılan herkesten görüşlerinin alındığını ifade ederek, gelecek hafta yeni başkanın seçileceğini söyledi:'Taze bir kana ihtiyaç var'İki dönem sürdürdüğü görevine devam etmeyeceğini aktaran Başkan Ali Koç, “Sağ olsunlar teveccüh gösteren başkanlarımız oldu. İstişare etme sebebimiz de bu yüzdendi. Adaylığım söz konusu değil. Anadolu’dan mı yoksa 4 büyük kulüplerden mi olsun? Yönetim kurulunda kimler olsun? Gibi birçok konuyu konuştuk. Bu veriler ve görüşmeler neticesinde önümüzdeki hafta tekrardan toplanacağız ve kararımızı alacağız. Şahsıma gelirsek, benim ikinci dönemim. Genelde 1’er yıllık dönemler oluyor. Aslında bizler tüzüğümüzü değiştirip bu süreyi 2 veya 3 sene olarak değiştirmemiz gerekiyor. Taze bir kana ihtiyaç var. Çok çabuk geçiyor çünkü zaman” ifadelerini kullandı. Başkanlık için öne çıkan isimler hakkında ise Ali Koç, "Konuştuğumuz isimler üzerinde onların da ricasıyla hiç bir ismin telaffuz edilmemesinin uygun olacağına karar verildi" ifadelerini kullandı.Arat: Önceliğim BeşiktaşToplantı sonrası konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise "Beni aday gösteren adaylar oldular ama önceliğim Beşiktaş" diye konuştu.Kulüpler Birliği Başkanlığı'nın zaman gerektiren bir görev olduğunu vurgulayan Hasan Arat, “Kulüpler Birliği başkanlığı görevi için teveccüh gösterip beni adaylığa yakıştıran arkadaşlar oldu. Gayet normaldir. Benim önceliğim şu anda Beşiktaş. Bunu daha önce de söylemiştim. Daha Beşiktaş’ta yapacak çok işimiz var. Bu büyük bir zaman gerektiriyor. Buraya zaman ayıranlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla birlikte Beşiktaş şu an için bizim önceliğimiz. Umarım camiamıza layık bir şekilde bu çalışmaları yürütürüz. Kulüpler Birliği'nin seçeceği başkanı da tüm kalbimle destekleyeceğimi söylemek isterim” ifadelerini kullandı.Eyüpspor Başkanı Özkaya: Herkes ortak bir görüşte birleşti.Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da “Çok güzel bir toplantı oldu. Herkes ortak bir görüşte birleşti. Birlikte çalışmak güzel. Süper Lig’i inşallah bu sene çok daha keyifli göreceksiniz. Bugün çok güzel kararlar aldık. Bu kararlar doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/hasan-arattan-futbolculara-ultimatom-odemelerinizi-yapar-yollari-ayiririz-1082513543.html

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kulüpler birliği vakfı, ali koç, beşiktaş, beşiktaş, hasan arat