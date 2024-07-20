https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/akin-akinozune-kotu-haber-oyuncu-ozlem-akinozu-hayatini-kaybetti-1086057324.html

Akın Akınözü'ne kötü haber: Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

Akın Akınözü'ne kötü haber: Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakteriyle büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsıldı... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T15:47+0300

2024-07-20T15:47+0300

2024-07-20T15:47+0300

yaşam

özlem akınözü

akın akınözü

ölüm

kanser

kanser tedavisi

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59 yaşındaki Özlem Akınözü, uzun süredir Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ne yazık ki tedavilere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.Özlem Akınözü'nün KariyeriÖzlem Akınözü, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde başarılı performanslar sergiledi. "Karagül" ve "Deliha" gibi sevilen yapımlarda önemli rollerde yer alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.Akın Akınözü'nün Acı KaybıMiran Aslanbey karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Akın Akınözü, annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan taziye mesajlarıyla destek olan sevenleri, ünlü oyuncuya başsağlığı dileklerini iletti.

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