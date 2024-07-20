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Akın Akınözü'ne kötü haber: Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti
Akın Akınözü'ne kötü haber: Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakteriyle büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsıldı... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T15:47+0300
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yaşam
özlem akınözü
akın akınözü
ölüm
kanser
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59 yaşındaki Özlem Akınözü, uzun süredir Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ne yazık ki tedavilere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.Özlem Akınözü'nün KariyeriÖzlem Akınözü, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde başarılı performanslar sergiledi. "Karagül" ve "Deliha" gibi sevilen yapımlarda önemli rollerde yer alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.Akın Akınözü'nün Acı KaybıMiran Aslanbey karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Akın Akınözü, annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan taziye mesajlarıyla destek olan sevenleri, ünlü oyuncuya başsağlığı dileklerini iletti.
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Akın Akınözü'ne kötü haber: Oyuncu Özlem Akınözü hayatını kaybetti

15:47 20.07.2024
© FotoğrafÖzlem Akınözü
Özlem Akınözü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakteriyle büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsıldı. Kendisi gibi oyuncu olan Özlem Akınözü, hayata gözlerini kapadı. Peki, Özlem Akınözü kimdir?
59 yaşındaki Özlem Akınözü, uzun süredir Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ne yazık ki tedavilere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Özlem Akınözü'nün Kariyeri

Özlem Akınözü, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde başarılı performanslar sergiledi. "Karagül" ve "Deliha" gibi sevilen yapımlarda önemli rollerde yer alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.

Akın Akınözü'nün Acı Kaybı

Miran Aslanbey karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Akın Akınözü, annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşıyor. Sosyal medya üzerinden yapılan taziye mesajlarıyla destek olan sevenleri, ünlü oyuncuya başsağlığı dileklerini iletti.
Falcı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
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