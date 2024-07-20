https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/adiyamanda-su-icmeden-yasayabilen-kirmizi-listesindeki-kanguru-faresi-goruntuledi-1086062783.html

Adıyaman’da ‘su içmeden’ yaşayabilen, kırmızı listesindeki 'kanguru faresi' görüntüledi

Adıyaman’da ‘su içmeden’ yaşayabilen, kırmızı listesindeki 'kanguru faresi' görüntüledi

Sputnik Türkiye

Adıyaman’da vatandaşlar IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi görüntüledi. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T18:15+0300

2024-07-20T18:15+0300

2024-07-20T18:15+0300

türkiye

kanguru

kanguru faresi

adıyaman

hayvan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/14/1086062630_0:4:1314:743_1920x0_80_0_0_686a8cdb0fe4e7d0bd5309b82bd40df6.png

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece karayolunda görülen kanguru faresini insanlar cep telefonuyla görüntüledi.Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/1086041666.html

türkiye

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanguru, kanguru faresi, adıyaman, hayvan