https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/adiyamanda-su-icmeden-yasayabilen-kirmizi-listesindeki-kanguru-faresi-goruntuledi-1086062783.html
Adıyaman’da ‘su içmeden’ yaşayabilen, kırmızı listesindeki 'kanguru faresi' görüntüledi
Adıyaman’da ‘su içmeden’ yaşayabilen, kırmızı listesindeki 'kanguru faresi' görüntüledi
Sputnik Türkiye
Adıyaman’da vatandaşlar IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi görüntüledi. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T18:15+0300
2024-07-20T18:15+0300
2024-07-20T18:15+0300
türkiye
kanguru
kanguru faresi
adıyaman
hayvan
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece karayolunda görülen kanguru faresini insanlar cep telefonuyla görüntüledi.Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor. Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/1086041666.html
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kanguru, kanguru faresi, adıyaman, hayvan
kanguru, kanguru faresi, adıyaman, hayvan
Adıyaman’da ‘su içmeden’ yaşayabilen, kırmızı listesindeki 'kanguru faresi' görüntüledi
Adıyaman’da vatandaşlar IUCN’nin ‘Kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi görüntüledi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) ‘kırmızı’ listesinde yer alan kanguru faresi, Adıyaman- Malatya karayolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece karayolunda görülen kanguru faresini insanlar cep telefonuyla görüntüledi.
Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip olması nedeniyle ilginç hayvanlar arasında yer alıyor. En ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmeleri olarak biliniyor.
Kanguru farelerinin, yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri belirtiliyor.