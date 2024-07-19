Tarlada milyonluk halı nöbeti: Güneş batınca başlıyor, doğunca bitiriyorlar

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Akşam saatlerinde halıların serili olduğu tarlaya geldiklerini, misafirleri olması durumunda da misafirlerini ve arkadaşlarını burada ağırladıklarını belirten Raziye Topkara ise, “Akşam üzeri geliyoruz. Burada yemeğimizi, çayımızı, kahvemizi yapıyoruz. Nöbet tutup halılarımızı bekliyoruz. Halılarımızı koruyoruz. Hırsız falan olmaz buralarda ama tedbir amacıyla nöbet tutuyoruz. Domuzlar, tilkiler geliyor, köpeklerimizle onları kovuyoruz. Burada müşterilerimizin halıları var. Akşamları misafirlerimiz, arkadaşlarımız buraya geliyor. Vakti böyle geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.