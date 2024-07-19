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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/husilerden-israile-iha-saldirisi-tel-avivde-abd-elciligi-yakininda-patlama-sesleri-duyuldu-1086003698.html
Husilerden İsrail'e İHA saldırısı: Tel Aviv'de ABD elçiliği yakınında patlama sesleri duyuldu
Husilerden İsrail'e İHA saldırısı: Tel Aviv'de ABD elçiliği yakınında patlama sesleri duyuldu
Sputnik Türkiye
İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA saldırısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T10:16+0300
2024-07-19T10:16+0300
israil- filistin çatışması
yemen
husiler
husiler hareketi
israil
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insansız hava aracı (iha)
saldırı
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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklarken, Tel Aviv'i 'güvenli olmayan bölge' ilan etti.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı."Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, Yafa isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı" ifadelerini kullanan Seri, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve saldırıların ana hedefi haline gelecek Tel Aviv'in 'güvenli olmayan bölge' olduğunu vurguladı.İsrail'i derindeki iç cephelerden vuracaklarını iddia eden Seri, İsrail'de askeri ve hassas güvenlik hedefleri dahil olmak üzere bir dizi noktanın Husilerin hedefinde olduğunu aktardı.'İHA tespit edildi ancak engellenmedi'İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'e düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü İHA saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladı.Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak tehdit olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir hata olduğunu kabul ettiği kaydedildi.Saldırıda kullanılan hava unsurunun uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı belirtildi.İsrail ordusunun, saldırıyı üstlenen Yemen'deki İran destekli Husilere işaret etmemesi ise dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kuzey-kore-lideri-kimden-rusyanin-ukraynadaki-harekatina-guclu-destek-1086002773.html
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yemen, husiler, husiler hareketi, israil, tel aviv, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, abd büyükelçiliği, israil hava kuvvetleri, israil hava kuvvetleri (iaf), israil ordusu (idf), israil ordusu
yemen, husiler, husiler hareketi, israil, tel aviv, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı, abd büyükelçiliği, israil hava kuvvetleri, israil hava kuvvetleri (iaf), israil ordusu (idf), israil ordusu

Husilerden İsrail'e İHA saldırısı: Tel Aviv'de ABD elçiliği yakınında patlama sesleri duyuldu

10:16 19.07.2024
© Mostafa Alkharoufisrail tel aviv patlama
israil tel aviv patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© Mostafa Alkharouf
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA saldırısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklarken, Tel Aviv'i 'güvenli olmayan bölge' ilan etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı.

"Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, Yafa isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı" ifadelerini kullanan Seri, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve saldırıların ana hedefi haline gelecek Tel Aviv'in 'güvenli olmayan bölge' olduğunu vurguladı.

İsrail'i derindeki iç cephelerden vuracaklarını iddia eden Seri, İsrail'de askeri ve hassas güvenlik hedefleri dahil olmak üzere bir dizi noktanın Husilerin hedefinde olduğunu aktardı.

'İHA tespit edildi ancak engellenmedi'

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'e düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü İHA saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladı.

Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak tehdit olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir hata olduğunu kabul ettiği kaydedildi.

Saldırıda kullanılan hava unsurunun uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı belirtildi.

İsrail ordusunun, saldırıyı üstlenen Yemen'deki İran destekli Husilere işaret etmemesi ise dikkati çekti.
kim krivoruçko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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