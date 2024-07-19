https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/husilerden-israile-iha-saldirisi-tel-avivde-abd-elciligi-yakininda-patlama-sesleri-duyuldu-1086003698.html

Husilerden İsrail'e İHA saldırısı: Tel Aviv'de ABD elçiliği yakınında patlama sesleri duyuldu

Husilerden İsrail'e İHA saldırısı: Tel Aviv'de ABD elçiliği yakınında patlama sesleri duyuldu

Sputnik Türkiye

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında İHA saldırısı sonucu meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T10:16+0300

2024-07-19T10:16+0300

2024-07-19T10:16+0300

israil- filistin çatışması

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklarken, Tel Aviv'i 'güvenli olmayan bölge' ilan etti.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Tel Aviv'e saldırı düzenlendiğini doğruladı."Tel Aviv radarların tespit edemediği hava savunma sistemlerinin engelleyemediği, Yafa isimli yeni bir İHA'yla hedef alındı" ifadelerini kullanan Seri, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve saldırıların ana hedefi haline gelecek Tel Aviv'in 'güvenli olmayan bölge' olduğunu vurguladı.İsrail'i derindeki iç cephelerden vuracaklarını iddia eden Seri, İsrail'de askeri ve hassas güvenlik hedefleri dahil olmak üzere bir dizi noktanın Husilerin hedefinde olduğunu aktardı.'İHA tespit edildi ancak engellenmedi'İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'e düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü İHA saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladı.Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak tehdit olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir hata olduğunu kabul ettiği kaydedildi.Saldırıda kullanılan hava unsurunun uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı belirtildi.İsrail ordusunun, saldırıyı üstlenen Yemen'deki İran destekli Husilere işaret etmemesi ise dikkati çekti.

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