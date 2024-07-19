https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/yazilim-sistemi-coktu-mavi-ekran-hatasi-alanlar-ne-yapmali--1086009366.html

Yazılım sistemi çöktü: Mavi ekran hatası alanlar ne yapmalı?

Yazılım sistemi çöktü: Mavi ekran hatası alanlar ne yapmalı?

Sputnik Türkiye

CrowdStrike yazılımında yaşanan problem küresel çapta krize neden oldu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) CrowdStrike nedeniyle mavi ekran hatası... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T13:30+0300

2024-07-19T13:30+0300

2024-07-19T13:30+0300

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CrowdStrike yazılımındaki sorun tüm dünyayı kilitledi. Havayolu ulaşımı durdu, bankacılık işlemleri aksadı, hastanelerde çok sayıda operasyonda aksama yaşandı.Sorun nedeniyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışma başlattı.Yapılan açıklamada, sorunun siber saldırı kaynaklı değil, CrowdStrike yazılımındaki sorundan kaynaklandığı ifade edildi.NTV'nin haberine göreUlusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sosyal medya hesabından CrowdStrike sorununa ilişkin bir de çözüm yolu paylaştı.Kurumdan yapılan açıklamada, sorunu yaşayan kullanıcıların şu yolu izlemesi istendi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/thyden-bilet-aciklamasi-ilave-haklar-tanindi-ucretsiz-yapilacak-denildi-1086008657.html

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