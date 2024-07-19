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Yazılım sistemi çöktü: Mavi ekran hatası alanlar ne yapmalı?
Yazılım sistemi çöktü: Mavi ekran hatası alanlar ne yapmalı?
Sputnik Türkiye
CrowdStrike yazılımında yaşanan problem küresel çapta krize neden oldu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) CrowdStrike nedeniyle mavi ekran hatası... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T13:30+0300
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CrowdStrike yazılımındaki sorun tüm dünyayı kilitledi. Havayolu ulaşımı durdu, bankacılık işlemleri aksadı, hastanelerde çok sayıda operasyonda aksama yaşandı.Sorun nedeniyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışma başlattı.Yapılan açıklamada, sorunun siber saldırı kaynaklı değil, CrowdStrike yazılımındaki sorundan kaynaklandığı ifade edildi.NTV'nin haberine göreUlusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sosyal medya hesabından CrowdStrike sorununa ilişkin bir de çözüm yolu paylaştı.Kurumdan yapılan açıklamada, sorunu yaşayan kullanıcıların şu yolu izlemesi istendi:
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Yazılım sistemi çöktü: Mavi ekran hatası alanlar ne yapmalı?

13:30 19.07.2024
© AA / Erçin Ertürkteknik aksaklık
teknik aksaklık - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA / Erçin Ertürk
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CrowdStrike yazılımında yaşanan problem küresel çapta krize neden oldu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) CrowdStrike nedeniyle mavi ekran hatası alan kullanıcılar için adım adım sorunun çözümünü paylaştı.
CrowdStrike yazılımındaki sorun tüm dünyayı kilitledi. Havayolu ulaşımı durdu, bankacılık işlemleri aksadı, hastanelerde çok sayıda operasyonda aksama yaşandı.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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Küresel kriz havayolunu da vurdu: THY 84 seferini iptal etti
12:51
Sorun nedeniyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışma başlattı.

Yapılan açıklamada, sorunun siber saldırı kaynaklı değil, CrowdStrike yazılımındaki sorundan kaynaklandığı ifade edildi.

NTV'nin haberine göreUlusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sosyal medya hesabından CrowdStrike sorununa ilişkin bir de çözüm yolu paylaştı.
Kurumdan yapılan açıklamada, sorunu yaşayan kullanıcıların şu yolu izlemesi istendi:
Windows’u Güvenli Modda veya Windown Kurtarma Ortamında başlatın.
C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.
“C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin
Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.”
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