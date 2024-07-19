https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/thyden-bilet-aciklamasi-ilave-haklar-tanindi-ucretsiz-yapilacak-denildi-1086008657.html
THY’den yeni açıklama: Bazı seferler iptal edilecek
THY’den yeni açıklama: Bazı seferler iptal edilecek
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) "Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T12:51+0300
2024-07-19T12:51+0300
2024-07-19T13:17+0300
türkiye
thy
thy
türk hava yolları (thy)
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ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi Türkiye'de de etkili oldu.THY'den yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kolaylık sağlanacakTHY, bazı uçuş aksaklıkları yaşadı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ilave haklar anlatıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/turkiyeden-de-bircok-sirket-etkilendi-bakan-uraloglundan-crowdstrike-arizasiyla-ilgili-aciklama-1086008334.html
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thy açıklama,thy bilet,thy rezervasyon,thy sefer iptali,thy iptal edilen seferler
thy açıklama,thy bilet,thy rezervasyon,thy sefer iptali,thy iptal edilen seferler
THY’den yeni açıklama: Bazı seferler iptal edilecek
12:51 19.07.2024 (güncellendi: 13:17 19.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türk Hava Yolları (THY) "Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." açıklamasında bulundu.
ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi Türkiye'de de etkili oldu.
THY'den yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."
THY, bazı uçuş aksaklıkları yaşadı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ilave haklar anlatıldı:
"Değerli Yolcularımız, Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler. 19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. 1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. 2) İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. 3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."