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Venüs atmosferindeki bulutlarda yaşam belirtisi olabilecek elementler keşfedildi
Venüs atmosferindeki bulutlarda yaşam belirtisi olabilecek elementler keşfedildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin ikinci, gezegenlerin en sıcağı olan Venüs'ün atmosferinin derinliklerindeki bulutlarda, yaşam belirtisi olabilecek fosfin ve... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T19:58+0300
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IFLScience'ın haberine göre gökbilimciler, Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskobu'nun (JCMT) Venüs projesi ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1978'de fırlatılan "Pioneer Venüs 2" atmosfer sondalarından elde edilen verileri inceledi.Araştırmada, Venüs'ün yaklaşık 55 kilometre yükseklikteki bulutlarında oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı ve amonyak moleküllerinin varlığına dair ipuçları elde edildi.Londra Imperial College'dan Dr. Dave Clements ve ekibi, fosfin, kükürtdioksit ve su da dahil olmak üzere diğer çeşitli molekülleri tespit edebilmek amacıyla JCMT-Venüs projesi verilerini kullandı.Clements, Pioneer Venüs sondası verileriyle tutarlı biçimde yaklaşık 55, 56, 57 kilometre yüksekliklerde milyonda bir parça düzeyinde fosfin olduğuna dair tespitler yaptıklarını kaydetti.'Venüs'ün atmosferinde birtakım tuhaflıklar var'Clements, "Venüs'ün atmosferinde birtakım tuhaflıklar var. Fosfin yeni ortaya çıkan bir madde. Bunlara ilave olarak atmosferdeki su ve kükürtdioksit miktarı da zamanla değişiyor. Nedeni bilinmiyor. Değişiklikler çok büyük ölçülerde izlenmiyor ancak günlerden yıllara kadar çeşitli zaman dilimlerinde farklılıklar gösterdiği biliniyor" ifadelerini kullandı.Venüs atmosferindeki amonyağı mikropların üretebileceğine dair iddialar varEkip, Pioneer Venüs 2 sondalarından elde edilen bilgileri teyit edecek şekilde bulutlarda amonyak bulunabileceğine dair tespitler de yaptı.Bir kayalık gezegende amonyak bulunması güçlü bir biyolojik imza olarak kabul ediliyor. Bulgu, Venüs'te yaşam olduğunu kanıtlamıyor ancak bilim insanları burada amonyağın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor.İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jane Greaves, Venüs'te yaşam bulunması ihtimalinden ilham aldıklarını belirterek şunları kaydetti:Venüs bulutlarında fosfin gazı ilk defa 2020'de tespit edildiVenüs'ün etrafını çeviren bulutlarda hidrojen ve fosfor atomlarından oluşan fosfin molekülleri, JCMT tarafından ilk defa Eylül 2020'de tespit edilmiş, bulgu Şili'deki Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) tarafından da doğrulanmıştı.Araştırmanın sonuçları, İngiltere'deki Hull Üniversitesinde bu hafta yapılan Ulusal Astronomi Toplantısı özel oturumunda sunuldu.
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venüs yaşam belirtisi, venüs atmosferinde fosfin, venüs bulutlarında amonyak, venüs keşifleri, fosfin gazı, venüs atmosferi, bilimsel keşifler venüs, gökbilimciler venüs, venüs'te yaşam olasılığı, venüs bulutları fosfin, venüs’ün atmosferinde hangi elementler keşfedildi?fosfin gazı venüs’te neden önemlidir?venüs bulutlarında amonyak bulunması ne anlama geliyor?fosfin ve amonyak venüs’te yaşam belirtisi olabilir mi?venüs'te yaşam araştırmaları hangi sonuçları verdi?venüs’te fosfin ilk kez ne zaman tespit edildi?gökbilimciler venüs’te yaşam ihtimali hakkında ne düşünüyor?venüs’te yaşam araştırmaları için hangi veriler kullanıldı?
venüs yaşam belirtisi, venüs atmosferinde fosfin, venüs bulutlarında amonyak, venüs keşifleri, fosfin gazı, venüs atmosferi, bilimsel keşifler venüs, gökbilimciler venüs, venüs'te yaşam olasılığı, venüs bulutları fosfin, venüs’ün atmosferinde hangi elementler keşfedildi?fosfin gazı venüs’te neden önemlidir?venüs bulutlarında amonyak bulunması ne anlama geliyor?fosfin ve amonyak venüs’te yaşam belirtisi olabilir mi?venüs'te yaşam araştırmaları hangi sonuçları verdi?venüs’te fosfin ilk kez ne zaman tespit edildi?gökbilimciler venüs’te yaşam ihtimali hakkında ne düşünüyor?venüs’te yaşam araştırmaları için hangi veriler kullanıldı?

Venüs atmosferindeki bulutlarda yaşam belirtisi olabilecek elementler keşfedildi

19:58 19.07.2024
© Fotoğraf : SSV, MIPL, Magellan Team, NASA9. gezegen bulundu
9. gezegen bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© Fotoğraf : SSV, MIPL, Magellan Team, NASA
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Bilim insanları, Güneş Sistemi'nin ikinci, gezegenlerin en sıcağı olan Venüs'ün atmosferinin derinliklerindeki bulutlarda, yaşam belirtisi olabilecek fosfin ve amonyak gibi elementler buldu.
IFLScience'ın haberine göre gökbilimciler, Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskobu'nun (JCMT) Venüs projesi ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1978'de fırlatılan "Pioneer Venüs 2" atmosfer sondalarından elde edilen verileri inceledi.
Araştırmada, Venüs'ün yaklaşık 55 kilometre yükseklikteki bulutlarında oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı ve amonyak moleküllerinin varlığına dair ipuçları elde edildi.
Londra Imperial College'dan Dr. Dave Clements ve ekibi, fosfin, kükürtdioksit ve su da dahil olmak üzere diğer çeşitli molekülleri tespit edebilmek amacıyla JCMT-Venüs projesi verilerini kullandı.
Clements, Pioneer Venüs sondası verileriyle tutarlı biçimde yaklaşık 55, 56, 57 kilometre yüksekliklerde milyonda bir parça düzeyinde fosfin olduğuna dair tespitler yaptıklarını kaydetti.

'Venüs'ün atmosferinde birtakım tuhaflıklar var'

Clements, "Venüs'ün atmosferinde birtakım tuhaflıklar var. Fosfin yeni ortaya çıkan bir madde. Bunlara ilave olarak atmosferdeki su ve kükürtdioksit miktarı da zamanla değişiyor. Nedeni bilinmiyor. Değişiklikler çok büyük ölçülerde izlenmiyor ancak günlerden yıllara kadar çeşitli zaman dilimlerinde farklılıklar gösterdiği biliniyor" ifadelerini kullandı.

Venüs atmosferindeki amonyağı mikropların üretebileceğine dair iddialar var

Ekip, Pioneer Venüs 2 sondalarından elde edilen bilgileri teyit edecek şekilde bulutlarda amonyak bulunabileceğine dair tespitler de yaptı.
Bir kayalık gezegende amonyak bulunması güçlü bir biyolojik imza olarak kabul ediliyor. Bulgu, Venüs'te yaşam olduğunu kanıtlamıyor ancak bilim insanları burada amonyağın nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyor.
İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jane Greaves, Venüs'te yaşam bulunması ihtimalinden ilham aldıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Venüs bulutlarında herhangi bir mikrop varsa beklenmeyecek bazı gazlar da üretebilir. Amonyağı da asidi nötralize etmenin bir yolu olarak kullanabilirler. Biz onu yaşam için yeterince sıcak olduğunu düşündüğümüz bölgenin biraz üzerinde tespit ettik. Ya bunun yaşamla hiçbir ilgisi yok ya da gaz canlı bir şey tarafından üretiliyor ve yukarı doğru, tespit etmemizin biraz daha kolay olduğu bir yere doğru sürükleniyor."

Venüs bulutlarında fosfin gazı ilk defa 2020'de tespit edildi

Venüs'ün etrafını çeviren bulutlarda hidrojen ve fosfor atomlarından oluşan fosfin molekülleri, JCMT tarafından ilk defa Eylül 2020'de tespit edilmiş, bulgu Şili'deki Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) tarafından da doğrulanmıştı.
Araştırmanın sonuçları, İngiltere'deki Hull Üniversitesinde bu hafta yapılan Ulusal Astronomi Toplantısı özel oturumunda sunuldu.
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