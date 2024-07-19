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Uzman uyardı: 'Göz altı torbalarının nedeni sistematik hastalıklar olabilir'
Uzman uyardı: 'Göz altı torbalarının nedeni sistematik hastalıklar olabilir'
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğurbaş, göz altındaki şişkinliğin bazı sistemik hastalıkların... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T15:26+0300
2024-07-19T15:26+0300
yaşam
göz hastalıkları
gözaltı
torba
tuz
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su
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, göz altındaki şişkinliğin bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, "Bunların içerisinde kardiyovasküler sistem ve böbrek hastalıkları olabilir" dedi.Uğurbaş, göz altı torbalarının son yıllarda karşılarına yaygın şekilde çıkan bir durum olduğunu söyledi. Bazı durumlarda vücudun doğal yapısı içerisinde de göz torbalarının gözlenebildiğini belirten Uğurbaş, bazı kişilerde doğuştan itibaren göz torbalarına yatkınlık ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.Uğurbaş, yaşlanma, uykusuzluk, yetersiz ve dengesiz beslenme, alkol ve sigara kullanımının göz altı bölgesini etkileyebileceğini, buradaki torbaların oluşumunun en önemli sebeplerinden birinin de kalıtımsal olabileceğini anlattı.'Sistemik bir muayene ve değerlendirme yapılması uygun olur'Tuzlu beslenme ve az su içmenin vücut dolaşımında sıvı azalmasına sebep olarak dokularda sıvı toplanmasını artıracağına işaret eden Uğurbaş şu cümleleri kaydetti:Uğurbaş, göz altı torbalarından kurtulmak için birçok yöntemin bulunduğunu, cerrahi müdahale, dolgu ve mezoterapi uygulamaları ile lazer tedavisi gibi farklı seçeneklerin olduğunu ifade etti.
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göz altı torbası neden olur, göz altı torbası neden çıkar
göz altı torbası neden olur, göz altı torbası neden çıkar

Uzman uyardı: 'Göz altı torbalarının nedeni sistematik hastalıklar olabilir'

15:26 19.07.2024
© İHA / CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİ- 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner
 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA / CEREN ATMACA - SİNAN YENİÇERİ-
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğurbaş, göz altındaki şişkinliğin bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini dile getirdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, göz altındaki şişkinliğin bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, "Bunların içerisinde kardiyovasküler sistem ve böbrek hastalıkları olabilir" dedi.
Uğurbaş, göz altı torbalarının son yıllarda karşılarına yaygın şekilde çıkan bir durum olduğunu söyledi. Bazı durumlarda vücudun doğal yapısı içerisinde de göz torbalarının gözlenebildiğini belirten Uğurbaş, bazı kişilerde doğuştan itibaren göz torbalarına yatkınlık ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.
Uğurbaş, yaşlanma, uykusuzluk, yetersiz ve dengesiz beslenme, alkol ve sigara kullanımının göz altı bölgesini etkileyebileceğini, buradaki torbaların oluşumunun en önemli sebeplerinden birinin de kalıtımsal olabileceğini anlattı.

'Sistemik bir muayene ve değerlendirme yapılması uygun olur'

Tuzlu beslenme ve az su içmenin vücut dolaşımında sıvı azalmasına sebep olarak dokularda sıvı toplanmasını artıracağına işaret eden Uğurbaş şu cümleleri kaydetti:

Göz altı torbaları hastaların yorgun, uykusuz görünmesine sebep oluyor. Göz altında şişkinlik, bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bunların içerisinde kardiyovasküler sistem ve böbrek hastalıkları olabilir. Bir sistemik hastalıkla ilgiliyse ve son zamanlarda artmışsa bu bacaklarda da özellikle bacağın alt kısmında kemik üzerinde ödem dediğimiz bir su toplanmasına da sebep olabilir. Bu durum kalp veya böbrek yetmezliğinin bir bulgusu olabilir. Sistemik bir muayene ve değerlendirme yapılması uygun olur.

Uğurbaş, göz altı torbalarından kurtulmak için birçok yöntemin bulunduğunu, cerrahi müdahale, dolgu ve mezoterapi uygulamaları ile lazer tedavisi gibi farklı seçeneklerin olduğunu ifade etti.
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