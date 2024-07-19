https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uzman-uyardi-goz-alti-torbalarinin-nedeni-sistematik-hastaliklar-olabilir-1086024240.html

Uzman uyardı: 'Göz altı torbalarının nedeni sistematik hastalıklar olabilir'

Uzman uyardı: 'Göz altı torbalarının nedeni sistematik hastalıklar olabilir'

Sputnik Türkiye

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğurbaş, göz altındaki şişkinliğin bazı sistemik hastalıkların... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T15:26+0300

2024-07-19T15:26+0300

2024-07-19T15:26+0300

yaşam

göz hastalıkları

gözaltı

torba

tuz

alkol

su

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, göz altındaki şişkinliğin bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini belirterek, "Bunların içerisinde kardiyovasküler sistem ve böbrek hastalıkları olabilir" dedi.Uğurbaş, göz altı torbalarının son yıllarda karşılarına yaygın şekilde çıkan bir durum olduğunu söyledi. Bazı durumlarda vücudun doğal yapısı içerisinde de göz torbalarının gözlenebildiğini belirten Uğurbaş, bazı kişilerde doğuştan itibaren göz torbalarına yatkınlık ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.Uğurbaş, yaşlanma, uykusuzluk, yetersiz ve dengesiz beslenme, alkol ve sigara kullanımının göz altı bölgesini etkileyebileceğini, buradaki torbaların oluşumunun en önemli sebeplerinden birinin de kalıtımsal olabileceğini anlattı.'Sistemik bir muayene ve değerlendirme yapılması uygun olur'Tuzlu beslenme ve az su içmenin vücut dolaşımında sıvı azalmasına sebep olarak dokularda sıvı toplanmasını artıracağına işaret eden Uğurbaş şu cümleleri kaydetti:Uğurbaş, göz altı torbalarından kurtulmak için birçok yöntemin bulunduğunu, cerrahi müdahale, dolgu ve mezoterapi uygulamaları ile lazer tedavisi gibi farklı seçeneklerin olduğunu ifade etti.

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göz altı torbası neden olur, göz altı torbası neden çıkar