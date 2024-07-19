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Üniversite öğrencilerine 'haftada 800 bin TL'lik fenomen tuzağı: '26 yılla yargılanıyorum'
Üniversite öğrencilerine 'haftada 800 bin TL'lik fenomen tuzağı: '26 yılla yargılanıyorum'
Sputnik Türkiye
Para karşılığı kullandırdıkları banka hesaplarına yüzbinlerce liralık giriş çıkış yapıldığı için haklarında soruşturma ve dava açılan mağdur öğrenciler süreci... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T09:39+0300
2024-07-19T09:40+0300
türkiye
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fenomen
banka hesabı
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Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklama ve zimmetine geçirmek isteyen dolandırıcılar, ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanıyor. Milliyet'e konuşan gizli tanığın anlatımına göre, saha ekipleri öğrencileri aylık 20 bin TL kazanç vaadiyle kandırarak 5-10 farklı bankadan hesap açtırıyor ve adlarına SİM kart alınıyor. İddiaya göre, Polat çiftinin organizasyonu için Marmara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki öğrenciler hedef alınmış.Telegram’da “Hesap kiralama mağdurları” hesabını kullanan kişilere ulaşan Milliyet, kara para organizasyonunun detaylarını şöyle özetledi:24 yaşındaki B.Ç., Telegram’da ‘Hesap Kiralama’ sitesinde girdiğini ve banka hesabını kiraladığını belirterek şunları anlattı: '5 soruşturmam var'Esra A. da şu iddialarda bulundu: 'Mağdur değil suç ortağıyız'31 yaşındaki N.K. da 5 farklı banka hesabını kiraladığını belirterek, “Hesap kiralamak isteyen bu kişiler iş arayan platformlardan insanlara ulaşıyorlar. Ben de bu kişiler bu platformlardan birinde tanıştım. Bir haftada 50 bin TL’ye yakın para kazandım. Yasal bir şeyin olmadığının farkındaydım, sonra bıraktım. Aslında bizler mağdur değil suç ortağız. Çünkü herkes kara para aklandığı bilerek giriyor. Tüm banka bilgilerini veriyorsunuz onlar işlemleri kendileri yapıyor ya da sizi gidip bankadan çekip veriyorsunuz. Ben yaklaşık 800 bin TL’ye yakın parayı bu şekilde bankaya gidip çektim ve teslim ettim.” dedi.YÖK uyarmıştıYükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla MASAK ile iş birliği yaptı. MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere “Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın” uyarısı yapıldı.
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yök, üniversite, fenomen, fenomen, banka hesabı
yök, üniversite, fenomen, fenomen, banka hesabı

Üniversite öğrencilerine 'haftada 800 bin TL'lik fenomen tuzağı: '26 yılla yargılanıyorum'

09:39 19.07.2024 (güncellendi: 09:40 19.07.2024)
© İHAYÖK- Üniversite
YÖK- Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA
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Para karşılığı kullandırdıkları banka hesaplarına yüzbinlerce liralık giriş çıkış yapıldığı için haklarında soruşturma ve dava açılan mağdur öğrenciler süreci anlattı.
Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklama ve zimmetine geçirmek isteyen dolandırıcılar, ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanıyor.
Milliyet'e konuşan gizli tanığın anlatımına göre, saha ekipleri öğrencileri aylık 20 bin TL kazanç vaadiyle kandırarak 5-10 farklı bankadan hesap açtırıyor ve adlarına SİM kart alınıyor. İddiaya göre, Polat çiftinin organizasyonu için Marmara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki öğrenciler hedef alınmış.
Telegram’da “Hesap kiralama mağdurları” hesabını kullanan kişilere ulaşan Milliyet, kara para organizasyonunun detaylarını şöyle özetledi:
24 yaşındaki B.Ç., Telegram’da ‘Hesap Kiralama’ sitesinde girdiğini ve banka hesabını kiraladığını belirterek şunları anlattı:
“İhtiyacım vardı ve ek gelir olarak düşündüm. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım konusunda beni ikna ettiler, hesabı verir vermez bana 4 bin TL ödeme yapıldı. Bir haftada hesabıma 800 bin TL giriş çıkış olmuş. Bunun için hakkımda dava açıldı, 8 dosyam var. 26 yılla yargılanıyorum. Doğrudan bize bir isim söylenmese de bu insanların bu hesapları fenomenler için kullandıklarını öğrendik.”

'5 soruşturmam var'

Esra A. da şu iddialarda bulundu:
“Kredi çekmek gerekiyordu ancak çekemediğim için aracı buldum. Bu aracıların benim kartlarımı aldı. Hesaplarımdan para giriş çıkışları olmuş. Şimdi bu kartlarım nedeniyle 5 soruşturmam var. Hesaplarımdan 5 farklı kişiye işlem yapılmış. Bu kişiler kendilerine ‘Sahacı’ deniyor ve benim gibi insanları bir şekilde kandırıp hesapları üzerinden işlem yapıyorlar.”

'Mağdur değil suç ortağıyız'

31 yaşındaki N.K. da 5 farklı banka hesabını kiraladığını belirterek, “Hesap kiralamak isteyen bu kişiler iş arayan platformlardan insanlara ulaşıyorlar. Ben de bu kişiler bu platformlardan birinde tanıştım. Bir haftada 50 bin TL’ye yakın para kazandım. Yasal bir şeyin olmadığının farkındaydım, sonra bıraktım. Aslında bizler mağdur değil suç ortağız. Çünkü herkes kara para aklandığı bilerek giriyor. Tüm banka bilgilerini veriyorsunuz onlar işlemleri kendileri yapıyor ya da sizi gidip bankadan çekip veriyorsunuz. Ben yaklaşık 800 bin TL’ye yakın parayı bu şekilde bankaya gidip çektim ve teslim ettim.” dedi.

YÖK uyarmıştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla MASAK ile iş birliği yaptı. MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere “Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın” uyarısı yapıldı.
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