https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/turkiyeden-de-bircok-sirket-etkilendi-bakan-uraloglundan-crowdstrike-arizasiyla-ilgili-aciklama-1086008334.html

Türkiye’den de birçok şirket etkilendi: Bakan Uraloğlu’ndan Crowdstrike arızasıyla ilgili açıklama

Türkiye’den de birçok şirket etkilendi: Bakan Uraloğlu’ndan Crowdstrike arızasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye’den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T12:34+0300

2024-07-19T12:34+0300

2024-07-19T12:34+0300

türkiye

siber saldırı

crowdstrike

crowdstrike

abdulkadir uraloğlu

erişim engeli

erişim

erişim sıkıntısı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye’den de bazı kurumların etkilendiğini söyledi.'Siber saldırı değil'Sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söylebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur.” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/thyde-biletleme-ve-rezervasyonda-aksama-ozur-dileriz-1086003397.html

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