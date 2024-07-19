https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/turkiyeden-de-bircok-sirket-etkilendi-bakan-uraloglundan-crowdstrike-arizasiyla-ilgili-aciklama-1086008334.html
Türkiye’den de birçok şirket etkilendi: Bakan Uraloğlu’ndan Crowdstrike arızasıyla ilgili açıklama
Türkiye’den de birçok şirket etkilendi: Bakan Uraloğlu’ndan Crowdstrike arızasıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye’den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T12:34+0300
2024-07-19T12:34+0300
2024-07-19T12:34+0300
türkiye
siber saldırı
crowdstrike
crowdstrike
abdulkadir uraloğlu
erişim engeli
erişim
erişim sıkıntısı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye’den de bazı kurumların etkilendiğini söyledi.'Siber saldırı değil'Sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söylebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur.” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/thyde-biletleme-ve-rezervasyonda-aksama-ozur-dileriz-1086003397.html
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türkiye crowdstrike,crowdstrike nedir,yazılım sistemi çökme
türkiye crowdstrike,crowdstrike nedir,yazılım sistemi çökme
Türkiye’den de birçok şirket etkilendi: Bakan Uraloğlu’ndan Crowdstrike arızasıyla ilgili açıklama
Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye’den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaşanan sıkıntının siber saldırı kaynaklı olmadığını ve sorunun önemli bir bölümünün giderildiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm dünyayı etkileyen sorun nedeniyle Türkiye’den de bazı kurumların etkilendiğini söyledi.
Sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, “İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söylebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur.” diye konuştu.