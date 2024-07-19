https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/thyde-biletleme-ve-rezervasyonda-aksama-ozur-dileriz-1086003397.html
Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Havalimanı, banka ve hastaneleri etkiliyor, THY açıklama yaptı
Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Havalimanı, banka ve hastaneleri etkiliyor, THY açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T10:11+0300
2024-07-19T10:11+0300
2024-07-19T11:09+0300
türkiye
thy
thy
türk hava yolları (thy)
yahya üstün
bilet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080391731_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_60aff26420e67d793548ed72d986e54b.jpg
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.'Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir'THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/thy-basin-musaviri-ustunden-yonetici-kadrosunun-maaslari-ile-ilgili-aciklama-1085737607.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/04/1080391731_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a1e8429cb66adaaeef9e41a4ce6a48d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thy çöktü mü,thy bilet,microsoft sıkıntı,havalimanı bilet çöktü mü,pegasus bilet,thy,thy bilet sorgulama,uçak bileti,ucuza bilet,türk hava yolları,
thy çöktü mü,thy bilet,microsoft sıkıntı,havalimanı bilet çöktü mü,pegasus bilet,thy,thy bilet sorgulama,uçak bileti,ucuza bilet,türk hava yolları,
Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Havalimanı, banka ve hastaneleri etkiliyor, THY açıklama yaptı
10:11 19.07.2024 (güncellendi: 11:09 19.07.2024)
Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.
Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.
'Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir'
THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.