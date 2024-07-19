https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/thyde-biletleme-ve-rezervasyonda-aksama-ozur-dileriz-1086003397.html

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Havalimanı, banka ve hastaneleri etkiliyor, THY açıklama yaptı

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı: Havalimanı, banka ve hastaneleri etkiliyor, THY açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T10:11+0300

2024-07-19T10:11+0300

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türkiye

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türk hava yolları (thy)

yahya üstün

bilet

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.'Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir'THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/thy-basin-musaviri-ustunden-yonetici-kadrosunun-maaslari-ile-ilgili-aciklama-1085737607.html

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