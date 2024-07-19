https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/trabzonun-bir-ilcesinde-dogal-gaz-kullanmamak-yasaklandi-kapisina-gelip-abone-olmayana-ceza-1086002906.html

Trabzon'un bir ilçesinde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı: Kapısına gelip abone olmayana ceza

Trabzon'un bir ilçesinde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı: Kapısına gelip abone olmayana ceza

Sputnik Türkiye

Trabzon'un Yomra ilçesinde Belediye Meclisinde alınan kararla kapısına doğal gaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T10:03+0300

2024-07-19T10:03+0300

2024-07-19T10:15+0300

türkiye

trabzon

doğal gaz

yomra belediyesi

abone

abonelik

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Trabzon’un Yomra ilçesinde birçok mahallede doğal gaz aboneliği arttırma ve kullanımını yaygınlaştırma politikasına devam ediliyor. Buna göre, Yomra Belediye Meclisi'nde kapısına doğal gaz gelmesine rağmen abonelik işlemlerini yaptırmayanlara cezai işlem yapılması kararı alındı.Böylece ilçede doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.Gürültü kirliliği yapan işletmelerin pazar günü çalışması yasaklandıYomra Belediye Meclisi'nde ayrıca alınan kararla, ilçedeki inşaat çalışmalarının, marangoz, kereste, demir atölyeleri gibi işletmelerin, küçük sanayi atölyeleri ve kum-çakıl ocaklarının pazar günleri, gün boyunca ve diğer günler 19.00’dan sonra çalışması da yasaklandı.Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilçe sakinlerinin huzur ve mutluluğu için bir dizi kararlar aldıklarını söyledi. Pazar günleri faaliyet gösteren bu tür işletmelerin halkı rahatsız ettiğini kaydeden Başkan Bıyık, “Bu nedenle pazar günleri ve diğer günler 19.00’dan sonra bu işletmelerimizin faaliyet göstermesine yasak getirdik. Ayrıca kapısına doğal gaz getirilen her işletmenin bir an evvel gaz kullanmaya başlamasını istiyoruz. Böylece çevre ve görüntü kirliğinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İlçemizdeki doğal gaz çalışmaları devam etmektedir. Yılsonunda Sancak mahallemizin büyük kısmı doğal gaza kavuşmuş olacaktır. Aynı şekilde Gürsel mahallemizdeki TOKİ konutları da gaza kavuşacaktır. Tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı Namıkkemal mahallemizdeki alanlar ile Sancak ve Kaşüstü mahallerimizdeki bazı alanlardaki şebeke çalışmaları seneye bırakılmıştır. Karadeniz’in incisi, Trabzon’un marka ilçesi olan Yomramızda halkımızın huzur ve mutluluğunu arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/nesli-tehlike-altinda-olan-balik-orduda-goruntulendi-dinozorlarla-ayni-donemlerde-yasamislar-1085526497.html

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trabzon, doğal gaz, yomra belediyesi, abone, abonelik