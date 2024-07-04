Nesli tehlike altında olan balık Ordu'da görüntülendi: Dinozorlarla aynı dönemlerde yaşamışlar

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Halkın derdi Kanal İstanbul falan değil ki!"
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten Suriye önerileri
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Turan Altın: Bu araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara oranla bin kat daha güvenli
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin kucağındaki sorunların, Suriye ile masaya oturularak çözülebileceğini düşünüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
YEŞİLÇAM'IN GÜLEN YÜZÜ
'Atamın vefat ettiği günde doğum günümü kutlayamam'
18:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'dan 9. Yargı Paketi yorumu: Kadınların sosyal hayatta bir yeri yok
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beştepe’den erken seçim şartı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: Türkiye, Romenlerle birlikte olduğu müddetçe her türlü kışkırtmaya açık hale gelebilir
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
9. Yargı Paketi Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Büyükşehirlerde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriyeli sığınmacı kışkırtması
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
İspanyol basınında Arda Güler'in 'sahte 9' pozisyonu tartışılıyor
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Yıldız oyuncu ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde oynayacak
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Gazze'nin yüzde 90'ı yerinden edildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en büyük ikinci varlık yönetim şirketinden 'Türk lirası' mesajı
18:22
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Suriye'yi yağmalamak için orada'
18:30
2 dk
SESLİ HABER
2023-2024 yıllarında Erdoğan ile Putin kaç kez, hangi sebeplerle görüştü?
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Başkanlık seçimi öncesi Trump’tan ‘Biden’ iddiası
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Özel okul masraflarında ciddi artış
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Merih Demiral’a soruşturma başlatan UEFA nelere göz yumdu?
19:19
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna için paralı askerlik yapan Siman yargılanıyor
19:39
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/nesli-tehlike-altinda-olan-balik-orduda-goruntulendi-dinozorlarla-ayni-donemlerde-yasamislar-1085526497.html
Nesli tehlike altında olan balık Ordu'da görüntülendi: Dinozorlarla aynı dönemlerde yaşamışlar
Nesli tehlike altında olan balık Ordu'da görüntülendi: Dinozorlarla aynı dönemlerde yaşamışlar
Sputnik Türkiye
Nesli tükenmekte olan türünün geçmişi dinozorlara aynı dönem yaşamış hatta dinozorlardan daha eski olduğu bilinen mersin balığı yaklaşık 10 metre derinlikte... 04.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-04T16:31+0300
2024-07-04T16:31+0300
balık
nesli tükenmekte olan hayvanlar
ordu
yaşam
mersin balığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085527019_0:4:1366:772_1920x0_80_0_0_9101bb1e241afca9a77f1af9288b0787.jpg
Yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde bulunduğu tahmin edilen, biyoçeşitlilik açısından da son derece önemli bir tür olan mersin balığı, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bilinen 5 türü olan ve 2'sinin neslinin tükenen balık türü nesli korunmaya çalışılıyor. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki yavru Mersin balığını kendi doğal alanında görüntülemeyi başaran Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve Su Altı Fotoğrafçısı Hakan Güney, “Denize ve Karadeniz'e gönül vermiş birisi olarak su altındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. O gün biraz dalgalıydı, 2 yıldız ve üzeri olan dalgıçlarımız ile birlikte denize daldık. 10 metre gibi bir derinlikte dalış yaparken karşımıza Mersin balığı çıktı. O gün dev vatozlar falan da vardı, gayet güzeldi. Farklı illerden de dalış için gelen arkadaşlarımız vardı. Şans eseri Mersin balığını gördük. Normalde Mersin balıkları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında oluyor. Nesli tükenmekte olan da bir canlı. Bildiğimiz kadarıyla üniversiteler bunların yavruları getirtip, bölgelerde bırakıyor ve çoğalmasını sağlıyorlarmış. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize bölgeleri bu hayvanlar için çok iyi. Tatlı su bağlantılarına, dere ve çay ağızlarına gelip, burada üremeler yapıyorlarmış” diye konuştu. 'Dünyada bilinen 5 türü var, 2'sinin nesli tükendi'Mersin balığını kendi yaşam alanında görüntülemekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Güney, “Bizim de dalışımızda yavru denk geldi. Orada bizle beraber, hiç kaçmadan bizlere poz verdi, önümüzde seyretti. Dalışımızın bir süresinde onunla oynadık. Şans, su altında kendi yaşam alanında görüntülemek bize naip oldu. Dünyada bilinen 5 türü var, bunlardan 2'sinin nesli tükenmiş, 3 tanesi var. Üniversitelerin su altı bilimleri fakülteleri de bu canlıların neslinin tükenmemesi için mücadele ediyor” ifadelerine yer verdi. 'Suyun altındayken fotoğraflamak nadir olan bir durum'Balık türünün geçmişinin dinozorlar döneminden önce de olduğunu bildiklerini aktaran Güney, “Nadir canlılardan birisi. Genelde görüntüler eski kaynaklardan veya havuz ortamında var. Suyun altında iken denk gelmesi ve onu fotoğraflamak nadir olan bir durum. Bunu bir de bizim bölgemizde çekmemiz çok güzel oldu. Karadeniz Bölgesi'nde aktif olarak dalış yapan tek yer Ordu. Bugün Karadeniz'e sahili olan yerlerde aktif dalış faaliyeti yok, inşallah oralarda da olur ve onlar da farklı canlılar ile karşılaşırlar. Karadeniz'in su altının ne kadar renkli ve florasının ne kadar keyifli olduğunu insanların görmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Görüntüleri uzman isimler ile paylaştığını ve Mersin balığını görüntülemek için gelmek isteyen çok sayıda kişinin olduğunu belirten Hakan Güney, “Ben çok mutluyum, danıştığım hocalarımızdan da çok güzel tepkiler aldık. İl dışından buraya sadece Mersin balığını görüntülemek umuduyla gelecek bir sürü insan var, bu da bizleri mutlu ediyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/yerli-wolverine-olarak-taniniyor-yaptigim-tek-sey-saclarima-fon-cekmek-hepsi-bu-1085520837.html
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/04/1085527019_262:0:1291:772_1920x0_80_0_0_8cf95086b47f30625eef3a227410a08a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mersin balığı stardew, mersin balığı nesli tükendi mi, mersin balığı kilosu ne kadar, mersin balığı
mersin balığı stardew, mersin balığı nesli tükendi mi, mersin balığı kilosu ne kadar, mersin balığı

Nesli tehlike altında olan balık Ordu'da görüntülendi: Dinozorlarla aynı dönemlerde yaşamışlar

16:31 04.07.2024
© İHAMersin balığı olarak adlandırılan balık türü dalış eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı tarafından Ordu'da kendi yaşam alanında görüntülendi
Mersin balığı olarak adlandırılan balık türü dalış eğitmeni ve su altı fotoğrafçısı tarafından Ordu'da kendi yaşam alanında görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
© İHA
Abone ol
Nesli tükenmekte olan türünün geçmişi dinozorlara aynı dönem yaşamış hatta dinozorlardan daha eski olduğu bilinen mersin balığı yaklaşık 10 metre derinlikte Ordu'da görüntülendi.
Yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde bulunduğu tahmin edilen, biyoçeşitlilik açısından da son derece önemli bir tür olan mersin balığı, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bilinen 5 türü olan ve 2'sinin neslinin tükenen balık türü nesli korunmaya çalışılıyor.

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki yavru Mersin balığını kendi doğal alanında görüntülemeyi başaran Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve Su Altı Fotoğrafçısı Hakan Güney, Denize ve Karadeniz'e gönül vermiş birisi olarak su altındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. O gün biraz dalgalıydı, 2 yıldız ve üzeri olan dalgıçlarımız ile birlikte denize daldık. 10 metre gibi bir derinlikte dalış yaparken karşımıza Mersin balığı çıktı. O gün dev vatozlar falan da vardı, gayet güzeldi. Farklı illerden de dalış için gelen arkadaşlarımız vardı. Şans eseri Mersin balığını gördük. Normalde Mersin balıkları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında oluyor. Nesli tükenmekte olan da bir canlı. Bildiğimiz kadarıyla üniversiteler bunların yavruları getirtip, bölgelerde bırakıyor ve çoğalmasını sağlıyorlarmış. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize bölgeleri bu hayvanlar için çok iyi. Tatlı su bağlantılarına, dere ve çay ağızlarına gelip, burada üremeler yapıyorlarmış” diye konuştu.

'Dünyada bilinen 5 türü var, 2'sinin nesli tükendi'

Mersin balığını kendi yaşam alanında görüntülemekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Güney, “Bizim de dalışımızda yavru denk geldi. Orada bizle beraber, hiç kaçmadan bizlere poz verdi, önümüzde seyretti. Dalışımızın bir süresinde onunla oynadık. Şans, su altında kendi yaşam alanında görüntülemek bize naip oldu. Dünyada bilinen 5 türü var, bunlardan 2'sinin nesli tükenmiş, 3 tanesi var. Üniversitelerin su altı bilimleri fakülteleri de bu canlıların neslinin tükenmemesi için mücadele ediyor” ifadelerine yer verdi.

'Suyun altındayken fotoğraflamak nadir olan bir durum'

Balık türünün geçmişinin dinozorlar döneminden önce de olduğunu bildiklerini aktaran Güney, “Nadir canlılardan birisi. Genelde görüntüler eski kaynaklardan veya havuz ortamında var. Suyun altında iken denk gelmesi ve onu fotoğraflamak nadir olan bir durum. Bunu bir de bizim bölgemizde çekmemiz çok güzel oldu. Karadeniz Bölgesi'nde aktif olarak dalış yapan tek yer Ordu. Bugün Karadeniz'e sahili olan yerlerde aktif dalış faaliyeti yok, inşallah oralarda da olur ve onlar da farklı canlılar ile karşılaşırlar. Karadeniz'in su altının ne kadar renkli ve florasının ne kadar keyifli olduğunu insanların görmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.


Görüntüleri uzman isimler ile paylaştığını ve Mersin balığını görüntülemek için gelmek isteyen çok sayıda kişinin olduğunu belirten Hakan Güney, “Ben çok mutluyum, danıştığım hocalarımızdan da çok güzel tepkiler aldık. İl dışından buraya sadece Mersin balığını görüntülemek umuduyla gelecek bir sürü insan var, bu da bizleri mutlu ediyor” dedi.
Adana'da yaşayan ve ünlü aktör Hugh Jackman'ın canlandırdığı Wolverine karakterine benzetilen Özer Tetik, iş yerinde ve sokakta film sahnelerini aratmayan pozlarıyla ilgi çekiyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2024
YAŞAM
'Yerli Wolverine' olarak tanınıyor: 'Yaptığım tek şey saçlarıma fön çekmek, hepsi bu'
14:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала