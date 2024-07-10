https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/thy-basin-musaviri-ustunden-yonetici-kadrosunun-maaslari-ile-ilgili-aciklama-1085737607.html
THY Basın Müşaviri Üstün'den yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili açıklama
THY Basın Müşaviri Üstün'den yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan THY'nin yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T17:38+0300
2024-07-10T17:38+0300
2024-07-10T17:38+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
maaş
üst düzey
üst düzey yönetici
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THY Basın Müşaviri Üstün, şirketin yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Üstün, şirketin çalışan personeli ve yönetici maaşlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/fenomen-operasyonu-yumak-ipler-ve-marketten-alinan-siradan-kremlerle-genclestirme-tedavisi-1085734423.html
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thy, türk hava yolları (thy), maaş, üst düzey, üst düzey yönetici
thy, türk hava yolları (thy), maaş, üst düzey, üst düzey yönetici
THY Basın Müşaviri Üstün'den yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili açıklama
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Son dönem kimi medya organlarında yer bulan THY'nin yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.
THY Basın Müşaviri Üstün, şirketin yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Üstün, şirketin çalışan personeli ve yönetici maaşlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yollarının yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."