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SON DAKİKA | TFF seçimini kaybeden Büyükekşi'den veda mesajı: 'Unutulmayacak iz bıraktık'
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TFF seçimini kaybeden Büyükekşi'den veda mesajı: 'Unutulmayacak iz bıraktık'
TFF seçimini kaybeden Büyükekşi'den veda mesajı: 'Unutulmayacak iz bıraktık'
Sputnik Türkiye
TFF seçimini kaybeden Mehmet Büyükekşi, "Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı."... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybettiği seçimin ardından yazılı bir veda mesajı yayınladı.Büyükekşi'nin açıklaması şöyle:
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mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, futbol, ali koç, ibrahim hacıosmanoğlu, son dakika
mehmet büyükekşi, türkiye futbol federasyonu (tff), tff merkez hakem kurulu, futbol, ali koç, ibrahim hacıosmanoğlu, son dakika

TFF seçimini kaybeden Büyükekşi'den veda mesajı: 'Unutulmayacak iz bıraktık'

13:11 19.07.2024
© AA / Ağıt Erdi UlukayaMehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Ayrıntılar geliyor
TFF seçimini kaybeden Mehmet Büyükekşi, "Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı." dedi.
TFF eski başkanı Mehmet Büyükekşi, İbrahim Hacıosmanoğlu'na kaybettiği seçimin ardından yazılı bir veda mesajı yayınladı.
Büyükekşi'nin açıklaması şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Görev yaptığımız 25 aylık süre zarfında ülke futboluna en iyi şekilde hizmet edebilmek amacıyla şahsım ve Yönetim Kurulu üyelerimizle yoğun bir mesai harcadık. Türk Futbol ailesinin birbirinden değerli üyeleriyle son derece yakın bir diyalog ve iş birliği ortamı içerisinde, Milli Takımlarımızı ve kulüplerimizi başarıya taşımak için bu onurlu görevi layığıyla yerine getirmeye gayret ettik. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takımımızla elde ettiğimiz başarılarla ülke olarak tek yürek olduk. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi Finallerini ülkemize kazandırdığımız gibi 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadık. Türk futbolunun geleceğini ortak akılla inşa etmek adına Türk Futbolu 2024-2028 Strateji Planı’nı da tamamladık. Öyle inanıyorum ki, yaptığımız bu öz verili çalışmalar Türk futbol tarihine yazıldı ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Görev sürecimiz boyunca Türk futboluna değer katma çabalarımızda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli Bakanlarımıza, kulüp başkan ve üyelerimize, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerine, Federasyonumuzun kıymetli çalışanlarına ve son olarak Türk Futbol kamuoyuna teşekkürlerimi sunuyorum."
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