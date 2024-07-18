https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/turkiye-futbol-federasyonunun-yeni-baskani-belli-oldu-1085985539.html

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Sputnik Türkiye

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T18:38+0300

2024-07-18T18:38+0300

2024-07-18T19:06+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

seçim

ibrahim hacıosmanoğlu

mehmet büyükekşi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134, Mehmet Büyükekşi'nin 129 oy aldığı duyuruldu.Ankara'da yapılan genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday olmuştu.Genel kurulda 7 sandıkta toplam 281 oy kullanıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin 129 oy aldığını açıkladı. Baykan, Mehmet Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini söyledi. Bu sandıkların sayılmasının ve yönetim kurulu ile denetim kurulu oylamasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.Öte yandan Baykan, 18 oyun da geçersiz sayıldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tff-baskani-belli-oluyor-yerinden-kalkip-itiraz-etti-salonda-tansiyon-yuksek-1085973864.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, ibrahim hacıosmanoğlu, mehmet büyükekşi