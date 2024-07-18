https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/turkiye-futbol-federasyonunun-yeni-baskani-belli-oldu-1085985539.html
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu
Sputnik Türkiye
İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T18:38+0300
2024-07-18T18:38+0300
2024-07-18T19:06+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
seçim
ibrahim hacıosmanoğlu
mehmet büyükekşi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134, Mehmet Büyükekşi'nin 129 oy aldığı duyuruldu.Ankara'da yapılan genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday olmuştu.Genel kurulda 7 sandıkta toplam 281 oy kullanıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin 129 oy aldığını açıkladı. Baykan, Mehmet Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini söyledi. Bu sandıkların sayılmasının ve yönetim kurulu ile denetim kurulu oylamasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.Öte yandan Baykan, 18 oyun da geçersiz sayıldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/tff-baskani-belli-oluyor-yerinden-kalkip-itiraz-etti-salonda-tansiyon-yuksek-1085973864.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, ibrahim hacıosmanoğlu, mehmet büyükekşi
türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, ibrahim hacıosmanoğlu, mehmet büyükekşi
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu
18:38 18.07.2024 (güncellendi: 19:06 18.07.2024)
İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 134, Mehmet Büyükekşi'nin 129 oy aldığı duyuruldu.
Ankara'da yapılan genel kurulda başkanlığa, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday olmuştu.
Genel kurulda 7 sandıkta toplam 281 oy kullanıldı. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, Hacıosmanoğlu'nun 134, Büyükekşi'nin 129 oy aldığını açıkladı. Baykan, Mehmet Büyükekşi'nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini söyledi. Bu sandıkların sayılmasının ve yönetim kurulu ile denetim kurulu oylamasının ardından kesin sonuçlar açıklanacak.
Öte yandan Baykan, 18 oyun da geçersiz sayıldığını duyurdu.