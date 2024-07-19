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Bakan Bolat Schengen vizesi sorunu için harekete geçildiği açıkladı: Fast track vize nedir?
Bakan Bolat Schengen vizesi sorunu için harekete geçildiği açıkladı: Fast track vize nedir?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayında turizmdeki artış nedeniyle ihracatta yüzde 10 artış ve ithalatta ise yüzde 10 azalış beklendiğini dile getirirken... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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Canlı yayında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesinin Türk vatandaşlarına verilmemesi, devamlı ret çıkması ve bunun artık bir krize dönüşmesi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Özellikle lojistik hizmette bulunan kişilerin vize sorunu nedeniyle AB'ye geçemediğini hatırlatan Bolat, "Fast track vize' için harekete geçtik" dedi ve ekledi:Fast track vize nedir?pasaport ve güvenlik kontrolünden hızlı geçiş imkanı sağlayan fast track uygulaması hızlı geçiş kapısından öncelikli geçiş hakkı oluşturur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tum-dunyada-ayni-anda-it-sikintisi-yasaniyor-bircok-dev-firma-servis-veremez-hale-geldi---1086003953.html
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fast track vize nedir, fast track nedir,

Bakan Bolat Schengen vizesi sorunu için harekete geçildiği açıkladı: Fast track vize nedir?

10:47 19.07.2024 (güncellendi: 11:22 19.07.2024)
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© DHA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayında turizmdeki artış nedeniyle ihracatta yüzde 10 artış ve ithalatta ise yüzde 10 azalış beklendiğini dile getirirken, Schengen vizesi nedeni ile yaşanan ticari ve turistik aksamaların giderilmesi için harekete geçtiklerini belirtti.
Canlı yayında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Schengen vizesinin Türk vatandaşlarına verilmemesi, devamlı ret çıkması ve bunun artık bir krize dönüşmesi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Özellikle lojistik hizmette bulunan kişilerin vize sorunu nedeniyle AB'ye geçemediğini hatırlatan Bolat, "Fast track vize' için harekete geçtik" dedi ve ekledi:
"Ülkeleri sıkıştırıyoruz, yeni mekanizmalar istedik"

Fast track vize nedir?

pasaport ve güvenlik kontrolünden hızlı geçiş imkanı sağlayan fast track uygulaması hızlı geçiş kapısından öncelikli geçiş hakkı oluşturur.
Asya - borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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