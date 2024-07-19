https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rusyada-casusluk-nedeniyle-yargilanan-abdli-gazeteci-gerskovicin-cezasi-belli-oldu-1086024116.html
Rusya'da casusluk nedeniyle yargılanan ABD'li gazeteci Gerşkoviç'in cezası belli oldu
Rusya'da casusluk nedeniyle yargılanan ABD'li gazeteci Gerşkoviç'in cezası belli oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T15:23+0300
2024-07-19T15:23+0300
2024-07-19T15:29+0300
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wall street journal (wsj)
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Sputnik muhabirinin Sverdlovsk Bölge Mahkemesi'nin duruşma salonundan aktardığına göre casusluk suçu işlediğine hükmedilen ABD'li gazeteci Gerşkoviç'e 16 yıl hapis cezası verildi.WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.Muhabirlerine yönelik suçlamaları dayanaksız olarak nitelendiren WSJ, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.Kremlin’den yapılan açıklamada, Gerşkoviç’in ‘suçüstü’ yakalandığı ve Moskova Lefortovo Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kremlinden-tum-dunyayi-etkileyen-dijital-cokus-ile-ilgili-aciklama-1086013535.html
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rusya, mahkeme, mahkeme kararı, evan gerşkoviç, wall street journal, wall street journal (wsj), the wall street journal, casusluk, casusluk faaliyeti
rusya, mahkeme, mahkeme kararı, evan gerşkoviç, wall street journal, wall street journal (wsj), the wall street journal, casusluk, casusluk faaliyeti
Rusya'da casusluk nedeniyle yargılanan ABD'li gazeteci Gerşkoviç'in cezası belli oldu
15:23 19.07.2024 (güncellendi: 15:29 19.07.2024)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sputnik muhabirinin Sverdlovsk Bölge Mahkemesi'nin duruşma salonundan aktardığına göre casusluk suçu işlediğine hükmedilen ABD'li gazeteci Gerşkoviç'e 16 yıl hapis cezası verildi.
WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Muhabirlerine yönelik suçlamaları dayanaksız olarak nitelendiren WSJ, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Gerşkoviç’in ‘suçüstü’ yakalandığı ve Moskova Lefortovo Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtilmişti.