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Kremlin'den tüm dünyayı etkileyen 'dijital çöküş' ile ilgili açıklama
Kremlin'den tüm dünyayı etkileyen 'dijital çöküş' ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Havayolu şirketleri, bankalar, hastaneler ve daha birçok kurumu olumsuz etkileyen Crowdstrike vakası hakkında Kremlin'den bir açıklama geldi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T14:31+0300
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dünya
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dmitriy peskov
crowdstrike
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dijital
bilişim
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ta yaşanan büyük kriz nedeniyle dünya genelinde birçok sistemin çökmesine neden olan vakanın kendilerini etkilemediğini belirtti.Peskov, gazetecilerin soruları karşısında "Kremlin'de her şey sorunsuz bir şekilde çalışıyor" yanıtını verdi.Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı tüm dünyada internet sistemleri etkilenmişti. Son bilgilere göre, Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmalar da çöküşten etkilenirken aralarında United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirket iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını askıya almıştı.George Kurtz, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, aksaklığın bir 'siber saldırı ya da güvenlik olayı' değil, Microsoft Windows ana bilgisayarları için bir içerik güncellemesinde meydana gelen bir hata olduğunu iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsoft-sorun-duzeltildi-ancak-kalan-etki-bazi-uygulama-ve-hizmetlerde-suruyor-1086011192.html
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kremlin, dmitriy peskov, crowdstrike, microsoft, dijital, bilişim, yabancı bilişim şirketleri, internet, internet erişimi
kremlin, dmitriy peskov, crowdstrike, microsoft, dijital, bilişim, yabancı bilişim şirketleri, internet, internet erişimi

Kremlin'den tüm dünyayı etkileyen 'dijital çöküş' ile ilgili açıklama

14:31 19.07.2024
© Sputnik / Сергей КарпухинKremlin Sözcüsü Dmitry Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© Sputnik / Сергей Карпухин
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Havayolu şirketleri, bankalar, hastaneler ve daha birçok kurumu olumsuz etkileyen Crowdstrike vakası hakkında Kremlin'den bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ta yaşanan büyük kriz nedeniyle dünya genelinde birçok sistemin çökmesine neden olan vakanın kendilerini etkilemediğini belirtti.

Peskov, gazetecilerin soruları karşısında "Kremlin'de her şey sorunsuz bir şekilde çalışıyor" yanıtını verdi.

Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı tüm dünyada internet sistemleri etkilenmişti. Son bilgilere göre, Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmalar da çöküşten etkilenirken aralarında United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirket iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını askıya almıştı.
George Kurtz, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, aksaklığın bir 'siber saldırı ya da güvenlik olayı' değil, Microsoft Windows ana bilgisayarları için bir içerik güncellemesinde meydana gelen bir hata olduğunu iddia etmişti.
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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Microsoft'tan krize ilişkin açıklama: 'Düzeltildi ancak sorun bazı uygulama ve hizmetlerde sürüyor'
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