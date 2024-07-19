https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/kremlinden-tum-dunyayi-etkileyen-dijital-cokus-ile-ilgili-aciklama-1086013535.html

Kremlin'den tüm dünyayı etkileyen 'dijital çöküş' ile ilgili açıklama

Kremlin'den tüm dünyayı etkileyen 'dijital çöküş' ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Havayolu şirketleri, bankalar, hastaneler ve daha birçok kurumu olumsuz etkileyen Crowdstrike vakası hakkında Kremlin'den bir açıklama geldi. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T14:31+0300

2024-07-19T14:31+0300

2024-07-19T14:31+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

crowdstrike

microsoft

dijital

bilişim

yabancı bilişim şirketleri

internet

internet erişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1c/1082157845_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_c9f6a7779fb45b144410d5272f38f18e.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Microsoft'un siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ta yaşanan büyük kriz nedeniyle dünya genelinde birçok sistemin çökmesine neden olan vakanın kendilerini etkilemediğini belirtti.Peskov, gazetecilerin soruları karşısında "Kremlin'de her şey sorunsuz bir şekilde çalışıyor" yanıtını verdi.Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı tüm dünyada internet sistemleri etkilenmişti. Son bilgilere göre, Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmalar da çöküşten etkilenirken aralarında United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirket iletişim sorunları nedeniyle uçuşlarını askıya almıştı.George Kurtz, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, aksaklığın bir 'siber saldırı ya da güvenlik olayı' değil, Microsoft Windows ana bilgisayarları için bir içerik güncellemesinde meydana gelen bir hata olduğunu iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/microsoft-sorun-duzeltildi-ancak-kalan-etki-bazi-uygulama-ve-hizmetlerde-suruyor-1086011192.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, crowdstrike, microsoft, dijital, bilişim, yabancı bilişim şirketleri, internet, internet erişimi