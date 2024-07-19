https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donetskteki-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1086024512.html

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna kontrolündeki Yuryevka yerleşim birimini ele... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T15:41+0300

2024-07-19T15:41+0300

2024-07-19T15:36+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yuryevka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.Ayrıca Vostok Askeri Grubu birliklerinin son bir haftadaki başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Urojaynoye yerleşim birimi ele geçirildi.Açıklamaya göre Rus ordusu, 13-19 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 11 grup taarruzu düzenledi.Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi.Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusunun 82 karşı saldırısını püskürtürken 13 bin 75 askeri etkisiz hale getirdi ve 10 tank imha edildi.Rus hava savma güçleri de son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını düşürdü ve Ukrayna ordusunun attığı 8 adet ABD yapımı ATACMStaktik füzesini, bir adet S-200 füzesini, 44 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 305 İHA’yı engelledi.Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz’de 10 insansız deniz aracını imha etti.Son bir haftada 19 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/harkovda-30dan-fazla-fransiz-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085980730.html

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