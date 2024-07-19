Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:22
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:23
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:09
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donetskteki-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1086024512.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna kontrolündeki Yuryevka yerleşim birimini ele... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T15:41+0300
2024-07-19T15:36+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
yerleşim birimi
kontrol
ukrayna
ukrayna ordusu
mig-29
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083248906_0:41:801:492_1920x0_80_0_0_835e200352d02b14578d46171a702b7e.png
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yuryevka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.Ayrıca Vostok Askeri Grubu birliklerinin son bir haftadaki başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Urojaynoye yerleşim birimi ele geçirildi.Açıklamaya göre Rus ordusu, 13-19 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 11 grup taarruzu düzenledi.Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi.Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusunun 82 karşı saldırısını püskürtürken 13 bin 75 askeri etkisiz hale getirdi ve 10 tank imha edildi.Rus hava savma güçleri de son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını düşürdü ve Ukrayna ordusunun attığı 8 adet ABD yapımı ATACMStaktik füzesini, bir adet S-200 füzesini, 44 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 305 İHA’yı engelledi.Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz’de 10 insansız deniz aracını imha etti.Son bir haftada 19 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/harkovda-30dan-fazla-fransiz-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085980730.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083248906_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_949494a657ddfe934eacd52bbf41d83c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, yerleşim birimi, kontrol, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, atacms füzeleri, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, yerleşim birimi, kontrol, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, atacms füzeleri, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

15:41 19.07.2024
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
Abone ol
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna kontrolündeki Yuryevka yerleşim birimini ele geçirdi. Ayrıca son bir haftada 14 binden fazla düşman askeri etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yuryevka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Vostok Askeri Grubu birliklerinin son bir haftadaki başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Urojaynoye yerleşim birimi ele geçirildi.
Açıklamaya göre Rus ordusu, 13-19 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 11 grup taarruzu düzenledi.
Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi.
Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusunun 82 karşı saldırısını püskürtürken 13 bin 75 askeri etkisiz hale getirdi ve 10 tank imha edildi.
Rus hava savma güçleri de son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını düşürdü ve Ukrayna ordusunun attığı 8 adet ABD yapımı ATACMStaktik füzesini, bir adet S-200 füzesini, 44 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 305 İHA’yı engelledi.
Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz’de 10 insansız deniz aracını imha etti.
Son bir haftada 19 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.
Fransız askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
Ukrayna krizi
Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi
Dün, 16:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала