https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-donetskteki-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1086024512.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna kontrolündeki Yuryevka yerleşim birimini ele... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T15:41+0300
2024-07-19T15:41+0300
2024-07-19T15:36+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
yerleşim birimi
kontrol
ukrayna
ukrayna ordusu
mig-29
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yuryevka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.Ayrıca Vostok Askeri Grubu birliklerinin son bir haftadaki başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Urojaynoye yerleşim birimi ele geçirildi.Açıklamaya göre Rus ordusu, 13-19 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 11 grup taarruzu düzenledi.Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi.Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusunun 82 karşı saldırısını püskürtürken 13 bin 75 askeri etkisiz hale getirdi ve 10 tank imha edildi.Rus hava savma güçleri de son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını düşürdü ve Ukrayna ordusunun attığı 8 adet ABD yapımı ATACMStaktik füzesini, bir adet S-200 füzesini, 44 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 305 İHA’yı engelledi.Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz’de 10 insansız deniz aracını imha etti.Son bir haftada 19 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/harkovda-30dan-fazla-fransiz-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085980730.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, yerleşim birimi, kontrol, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, atacms füzeleri, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, yerleşim birimi, kontrol, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, atacms füzeleri, himars, insansız hava aracı (iha), iha
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: Donetsk’teki bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Ukrayna ve Donbass’ta askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna kontrolündeki Yuryevka yerleşim birimini ele geçirdi. Ayrıca son bir haftada 14 binden fazla düşman askeri etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Yuryevka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Vostok Askeri Grubu birliklerinin son bir haftadaki başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Urojaynoye yerleşim birimi ele geçirildi.
Açıklamaya göre Rus ordusu, 13-19 Temmuz haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 11 grup taarruzu düzenledi.
Bu taarruzlar sonucunda Ukrayna'ya ait hava üsleri, savunma sanayi işletmeleri ile onların faaliyetlerini sağlayan enerji tesisleri, askeri teçhizat montaj atölyeleri, insansız hücumbot ve İHA depoları başarıyla imha edildi.
Rus güçler, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu Ukrayna ordusunun 82 karşı saldırısını püskürtürken 13 bin 75 askeri etkisiz hale getirdi ve 10 tank imha edildi.
Rus hava savma güçleri de son bir haftada Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet MiG-29 savaş uçağını düşürdü ve Ukrayna ordusunun attığı 8 adet ABD yapımı ATACMStaktik füzesini, bir adet S-200 füzesini, 44 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 305 İHA’yı engelledi.
Rusya Karadeniz Filosu, Karadeniz’de 10 insansız deniz aracını imha etti.
Son bir haftada 19 Ukraynalı asker silah bırakarak teslim oldu.