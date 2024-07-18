https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/harkovda-30dan-fazla-fransiz-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085980730.html

Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi

Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Harkov bölgesinden sorumlu Rus sivil-askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Lisnyak, bölgenin kuzey kesiminde çoğu Fransa'dan gelen paralı askerlerin... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T16:19+0300

2024-07-18T16:19+0300

2024-07-18T16:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

ukrayna

ukrayna ordusu

yabancı

yabancı asker

paralı asker

fransa

harkov

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Sputnik’e konuşan Lisnyak, Harkov Bölgesi emniyet mensuplarının, bölgedeki Ukrayna ordusunun saflarında yer alan ve büyük çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı lejyon savaşçı sayısında artış tespit edildiğini söylerken, aynı zamanda Ukrayna saflarında savaşan yabancı askerler tarafından işlenen cinsel suçlarda da artış yaşandığını aktardı.Lisnyak, yakın zamanda en az 32 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü de eklerken, daha önce kurtarılan Kupyansk bölgesine topçu saldırılarının yoğunlaştığını kaydetti.Harkov’da yabancı paralı askerler tarafından işlenen 50'den fazla savaş suçu tespit edildiğine dikkat çeken Lisnyak, “Bununla birlikte, Harkov bölgesinin tahliye edilen bir sakininin ifadesine göre, çatışmaların patlak vermesinden kısa bir süre önce, Lukyantsy köyü topraklarında Fransız kökenli yabancı vatandaşlarla birlikte özel birim “Kraken” savaşçıları tarafından evlere yağmalama amacıyla baskınlar gerçekleştirilmiş, mağdurların ifadelerine göre, yabancı askerler bölgedeki yerleşim birimlerinde yaşayan kadınlara karşı cinsel şiddet eylemlerinde bulunmuştur” dedi.Fransız paralı askerlerin, Rus ordusuna ait Kuzey birliklerinin faaliyetlerinin yoğunlaşması ve ilerlemesi nedeniyle Donetsk ve Zaporojye bölgelerinden Harkov bölgesine nakledildiği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/harkovda-yeni-bir-grup-fransiz-parali-asker-tespit-edildi-1085836759.html

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