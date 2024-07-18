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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/harkovda-30dan-fazla-fransiz-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085980730.html
Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi
Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Harkov bölgesinden sorumlu Rus sivil-askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Lisnyak, bölgenin kuzey kesiminde çoğu Fransa'dan gelen paralı askerlerin... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T16:19+0300
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Sputnik’e konuşan Lisnyak, Harkov Bölgesi emniyet mensuplarının, bölgedeki Ukrayna ordusunun saflarında yer alan ve büyük çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı lejyon savaşçı sayısında artış tespit edildiğini söylerken, aynı zamanda Ukrayna saflarında savaşan yabancı askerler tarafından işlenen cinsel suçlarda da artış yaşandığını aktardı.Lisnyak, yakın zamanda en az 32 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü de eklerken, daha önce kurtarılan Kupyansk bölgesine topçu saldırılarının yoğunlaştığını kaydetti.Harkov’da yabancı paralı askerler tarafından işlenen 50'den fazla savaş suçu tespit edildiğine dikkat çeken Lisnyak, “Bununla birlikte, Harkov bölgesinin tahliye edilen bir sakininin ifadesine göre, çatışmaların patlak vermesinden kısa bir süre önce, Lukyantsy köyü topraklarında Fransız kökenli yabancı vatandaşlarla birlikte özel birim “Kraken” savaşçıları tarafından evlere yağmalama amacıyla baskınlar gerçekleştirilmiş, mağdurların ifadelerine göre, yabancı askerler bölgedeki yerleşim birimlerinde yaşayan kadınlara karşı cinsel şiddet eylemlerinde bulunmuştur” dedi.Fransız paralı askerlerin, Rus ordusuna ait Kuzey birliklerinin faaliyetlerinin yoğunlaşması ve ilerlemesi nedeniyle Donetsk ve Zaporojye bölgelerinden Harkov bölgesine nakledildiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/harkovda-yeni-bir-grup-fransiz-parali-asker-tespit-edildi-1085836759.html
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Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi

16:19 18.07.2024
© AFP 2023 / JAAP ARRIENSFransız askeri
Fransız askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
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Harkov bölgesinden sorumlu Rus sivil-askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Lisnyak, bölgenin kuzey kesiminde çoğu Fransa'dan gelen paralı askerlerin giderek yoğunlaştığını vurgularken, 32 Fransız askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Sputnik’e konuşan Lisnyak, Harkov Bölgesi emniyet mensuplarının, bölgedeki Ukrayna ordusunun saflarında yer alan ve büyük çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı lejyon savaşçı sayısında artış tespit edildiğini söylerken, aynı zamanda Ukrayna saflarında savaşan yabancı askerler tarafından işlenen cinsel suçlarda da artış yaşandığını aktardı.
Lisnyak, yakın zamanda en az 32 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü de eklerken, daha önce kurtarılan Kupyansk bölgesine topçu saldırılarının yoğunlaştığını kaydetti.
Harkov’da yabancı paralı askerler tarafından işlenen 50'den fazla savaş suçu tespit edildiğine dikkat çeken Lisnyak, “Bununla birlikte, Harkov bölgesinin tahliye edilen bir sakininin ifadesine göre, çatışmaların patlak vermesinden kısa bir süre önce, Lukyantsy köyü topraklarında Fransız kökenli yabancı vatandaşlarla birlikte özel birim “Kraken” savaşçıları tarafından evlere yağmalama amacıyla baskınlar gerçekleştirilmiş, mağdurların ifadelerine göre, yabancı askerler bölgedeki yerleşim birimlerinde yaşayan kadınlara karşı cinsel şiddet eylemlerinde bulunmuştur” dedi.
Fransız paralı askerlerin, Rus ordusuna ait Kuzey birliklerinin faaliyetlerinin yoğunlaşması ve ilerlemesi nedeniyle Donetsk ve Zaporojye bölgelerinden Harkov bölgesine nakledildiği bildirilmişti.
Yabancı paralı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
Ukrayna krizi
Harkov'da yeni bir grup Fransız paralı asker tespit edildi
13 Temmuz, 18:14
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