https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/harkovda-30dan-fazla-fransiz-asker-etkisiz-hale-getirildi-1085980730.html
Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi
Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Harkov bölgesinden sorumlu Rus sivil-askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Lisnyak, bölgenin kuzey kesiminde çoğu Fransa'dan gelen paralı askerlerin... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T16:19+0300
2024-07-18T16:19+0300
2024-07-18T16:19+0300
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Sputnik’e konuşan Lisnyak, Harkov Bölgesi emniyet mensuplarının, bölgedeki Ukrayna ordusunun saflarında yer alan ve büyük çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı lejyon savaşçı sayısında artış tespit edildiğini söylerken, aynı zamanda Ukrayna saflarında savaşan yabancı askerler tarafından işlenen cinsel suçlarda da artış yaşandığını aktardı.Lisnyak, yakın zamanda en az 32 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü de eklerken, daha önce kurtarılan Kupyansk bölgesine topçu saldırılarının yoğunlaştığını kaydetti.Harkov’da yabancı paralı askerler tarafından işlenen 50'den fazla savaş suçu tespit edildiğine dikkat çeken Lisnyak, “Bununla birlikte, Harkov bölgesinin tahliye edilen bir sakininin ifadesine göre, çatışmaların patlak vermesinden kısa bir süre önce, Lukyantsy köyü topraklarında Fransız kökenli yabancı vatandaşlarla birlikte özel birim “Kraken” savaşçıları tarafından evlere yağmalama amacıyla baskınlar gerçekleştirilmiş, mağdurların ifadelerine göre, yabancı askerler bölgedeki yerleşim birimlerinde yaşayan kadınlara karşı cinsel şiddet eylemlerinde bulunmuştur” dedi.Fransız paralı askerlerin, Rus ordusuna ait Kuzey birliklerinin faaliyetlerinin yoğunlaşması ve ilerlemesi nedeniyle Donetsk ve Zaporojye bölgelerinden Harkov bölgesine nakledildiği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/harkovda-yeni-bir-grup-fransiz-parali-asker-tespit-edildi-1085836759.html
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Harkov’da 30'dan fazla Fransız asker etkisiz hale getirildi
Harkov bölgesinden sorumlu Rus sivil-askeri İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Lisnyak, bölgenin kuzey kesiminde çoğu Fransa'dan gelen paralı askerlerin giderek yoğunlaştığını vurgularken, 32 Fransız askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Sputnik’e konuşan Lisnyak, Harkov Bölgesi emniyet mensuplarının, bölgedeki Ukrayna ordusunun saflarında yer alan ve büyük çoğunluğu Fransız paralı askerlerden oluşan yabancı lejyon savaşçı sayısında artış tespit edildiğini söylerken, aynı zamanda Ukrayna saflarında savaşan yabancı askerler tarafından işlenen cinsel suçlarda da artış yaşandığını aktardı.
Lisnyak, yakın zamanda en az 32 Fransız paralı askerin öldürüldüğünü de eklerken, daha önce kurtarılan Kupyansk bölgesine topçu saldırılarının yoğunlaştığını kaydetti.
Harkov’da yabancı paralı askerler tarafından işlenen 50'den fazla savaş suçu tespit edildiğine dikkat çeken Lisnyak, “Bununla birlikte, Harkov bölgesinin tahliye edilen bir sakininin ifadesine göre, çatışmaların patlak vermesinden kısa bir süre önce, Lukyantsy köyü topraklarında Fransız kökenli yabancı vatandaşlarla birlikte özel birim “Kraken” savaşçıları tarafından evlere yağmalama amacıyla baskınlar gerçekleştirilmiş, mağdurların ifadelerine göre, yabancı askerler bölgedeki yerleşim birimlerinde yaşayan kadınlara karşı cinsel şiddet eylemlerinde bulunmuştur” dedi.
Fransız paralı askerlerin, Rus ordusuna ait Kuzey birliklerinin faaliyetlerinin yoğunlaşması ve ilerlemesi nedeniyle Donetsk ve Zaporojye bölgelerinden Harkov bölgesine nakledildiği bildirilmişti.