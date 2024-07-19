https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-disisleri-natonun-destekledigi-dunya-duzeni-kavrami-coktu-1086037390.html
Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü
Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, NATO tarafından desteklenen dünya düzeni kavramının çöktüğünü belirterek tek merkezli dünya düzeninin başarısız olduğunu... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T19:45+0300
2024-07-19T19:45+0300
2024-07-19T19:49+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
rus dışişleri
sergey verşinin
nato
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO tarafından desteklenen ve tek bir güç merkezinin hakimiyeti ilkesine dayanan dünya düzeni ve güvenlik konsepti tamamen başarısız olduğunu dile getirdi.Verşinin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Verşinin açıklamasında, “Bu çerçevede, yeni bir Avrasya güvenlik mimarisine ve kıta devletleri için risk yaratan kavramsal, normatif-hukuki ve kurumsal boşluğun ortadan kaldırılmasına yönelik talep açıktır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/zaharova-nato-ukraynaya-uyelik-degil-ucurum-vaat-etti-1085803075.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey verşinin, nato, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey verşinin, nato, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü
19:45 19.07.2024 (güncellendi: 19:49 19.07.2024)
Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, NATO tarafından desteklenen dünya düzeni kavramının çöktüğünü belirterek tek merkezli dünya düzeninin başarısız olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO tarafından desteklenen ve tek bir güç merkezinin hakimiyeti ilkesine dayanan dünya düzeni ve güvenlik konsepti tamamen başarısız olduğunu dile getirdi.
Verşinin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Diğer bölgesel aktörlerin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü kadar yapıcı olmadığını belirtmek gerekir. NATO tarafından geçtiğimiz on yıllar boyunca desteklenen, tek bir güç merkezinin hakimiyeti ve diğer devletlerin meşru kaygılarının çiğnenmesi ilkeleri üzerine inşa edilen dünya düzeni ve güvenlik konsepti sarih bir şekilde tamamen başarısız olmuştur.
Verşinin açıklamasında, “Bu çerçevede, yeni bir Avrasya güvenlik mimarisine ve kıta devletleri için risk yaratan kavramsal, normatif-hukuki ve kurumsal boşluğun ortadan kaldırılmasına yönelik talep açıktır” dedi.