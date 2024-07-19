Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Türkiye, ABD karşısında savunmada
15:08
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Peskov'dan Türkiye'ye övgü
16:08
4 dk
SESLİ HABER
İki ilin sınırı değişti
16:34
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Dinozor iskeletine rekor fiyat: Satıldı
17:08
2 dk
SESLİ HABER
Mevduat yatırımcılarına uzmanından uyarı
17:21
3 dk
SESLİ HABER
O ilde doğal gaz 'kullanmamak' yasaklandı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
18:25
3 dk
SESLİ HABER
Japonya'da 5 ABD'li askerin kadınları taciz ettiği ortaya çıktı
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Boş evlere ilave emlak vergisi yolda
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Lüks marka hisselerinde sert düşüş
19:51
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-disisleri-natonun-destekledigi-dunya-duzeni-kavrami-coktu-1086037390.html
Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü
Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, NATO tarafından desteklenen dünya düzeni kavramının çöktüğünü belirterek tek merkezli dünya düzeninin başarısız olduğunu... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T19:45+0300
2024-07-19T19:49+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
rus dışişleri
sergey verşinin
nato
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084028733_0:13:799:462_1920x0_80_0_0_3d33e7df31a4e34ee0a73bc6c94a4c75.png
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO tarafından desteklenen ve tek bir güç merkezinin hakimiyeti ilkesine dayanan dünya düzeni ve güvenlik konsepti tamamen başarısız olduğunu dile getirdi.Verşinin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Verşinin açıklamasında, “Bu çerçevede, yeni bir Avrasya güvenlik mimarisine ve kıta devletleri için risk yaratan kavramsal, normatif-hukuki ve kurumsal boşluğun ortadan kaldırılmasına yönelik talep açıktır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/zaharova-nato-ukraynaya-uyelik-degil-ucurum-vaat-etti-1085803075.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084028733_82:0:715:475_1920x0_80_0_0_c60c351dfae48276c2f30ec0794a755c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey verşinin, nato, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey verşinin, nato, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü

19:45 19.07.2024 (güncellendi: 19:49 19.07.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
Abone ol
Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, NATO tarafından desteklenen dünya düzeni kavramının çöktüğünü belirterek tek merkezli dünya düzeninin başarısız olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO tarafından desteklenen ve tek bir güç merkezinin hakimiyeti ilkesine dayanan dünya düzeni ve güvenlik konsepti tamamen başarısız olduğunu dile getirdi.
Verşinin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Diğer bölgesel aktörlerin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Şanghay İşbirliği Örgütü kadar yapıcı olmadığını belirtmek gerekir. NATO tarafından geçtiğimiz on yıllar boyunca desteklenen, tek bir güç merkezinin hakimiyeti ve diğer devletlerin meşru kaygılarının çiğnenmesi ilkeleri üzerine inşa edilen dünya düzeni ve güvenlik konsepti sarih bir şekilde tamamen başarısız olmuştur.

Verşinin açıklamasında, “Bu çerçevede, yeni bir Avrasya güvenlik mimarisine ve kıta devletleri için risk yaratan kavramsal, normatif-hukuki ve kurumsal boşluğun ortadan kaldırılmasına yönelik talep açıktır” dedi.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
Ukrayna krizi
Zaharova: NATO Ukrayna'ya üyelik değil 'uçurum' vaat etti
12 Temmuz, 16:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала