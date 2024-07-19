https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rus-disisleri-natonun-destekledigi-dunya-duzeni-kavrami-coktu-1086037390.html

Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü

Rus Dışişleri: NATO'nun desteklediği dünya düzeni kavramı çöktü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, NATO tarafından desteklenen dünya düzeni kavramının çöktüğünü belirterek tek merkezli dünya düzeninin başarısız olduğunu... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T19:45+0300

2024-07-19T19:45+0300

2024-07-19T19:49+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

rus dışişleri

sergey verşinin

nato

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin tarafından BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, NATO tarafından desteklenen ve tek bir güç merkezinin hakimiyeti ilkesine dayanan dünya düzeni ve güvenlik konsepti tamamen başarısız olduğunu dile getirdi.Verşinin açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Verşinin açıklamasında, “Bu çerçevede, yeni bir Avrasya güvenlik mimarisine ve kıta devletleri için risk yaratan kavramsal, normatif-hukuki ve kurumsal boşluğun ortadan kaldırılmasına yönelik talep açıktır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/zaharova-nato-ukraynaya-uyelik-degil-ucurum-vaat-etti-1085803075.html

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Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, sergey verşinin, nato, şanghay işbirliği örgütü (şiö), bağımsız devletler topluluğu (bdt), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)