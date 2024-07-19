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Piknik yaparken kayada mahsur kaldılar
Piknik yaparken kayada mahsur kaldılar
Sputnik Türkiye
Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T01:49+0300
2024-07-19T01:49+0300
piknik
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Rize'de sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Güneysu ilçesine bağlı Aşağı Kiremit Mahallesi Katarahte Gölü'nde piknik yapan 48 yaşındaki Altay Bulat ve 50 yaşındaki Cihan Filinta, derenin bir anda yükselmesi nedeniyle taş üzerinde mahsur kaldı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.AFAD ekipleri, beton pompasının uzatma kolu ile dere ortasına inerek 2 kişiyi güvenliğini alarak kurtardı.
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piknik
piknik

Piknik yaparken kayada mahsur kaldılar

01:49 19.07.2024
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı.
Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-
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Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı.
Rize'de sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güneysu ilçesine bağlı Aşağı Kiremit Mahallesi Katarahte Gölü'nde piknik yapan 48 yaşındaki Altay Bulat ve 50 yaşındaki Cihan Filinta, derenin bir anda yükselmesi nedeniyle taş üzerinde mahsur kaldı.
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-

Gün boyu sakin olan derenin debisi Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle aniden yükseldi. Derenin sakin olduğu anda dereye girerek kayanın üzerinde piknik yapan A.B. ve C.F., suyun yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Gün boyu sakin olan derenin debisi Rize&#x27;nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle aniden yükseldi. Derenin sakin olduğu anda dereye girerek kayanın üzerinde piknik yapan A.B. ve C.F., suyun yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-

Gün boyu sakin olan derenin debisi Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle aniden yükseldi. Derenin sakin olduğu anda dereye girerek kayanın üzerinde piknik yapan A.B. ve C.F., suyun yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-

Yoldan geçenlerin mahsur kalan 2 vatandaşı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Şahısların mahsur kaldığı yer yola uzak olunca bölgede çalışma yapan beton pompasından yardım alındı. Olay yerine kurulan beton pompasının hortum kısmı şahısların olduğu bölgeye uzatıldı. İlk etapta pompaya bağlanan şahıslar alınan güvenlik önlemleri ile taşınmaya başlandı. Sığındıkları kayanın üzerinden alınan şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Yoldan geçenlerin mahsur kalan 2 vatandaşı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Şahısların mahsur kaldığı yer yola uzak olunca bölgede çalışma yapan beton pompasından yardım alındı. Olay yerine kurulan beton pompasının hortum kısmı şahısların olduğu bölgeye uzatıldı. İlk etapta pompaya bağlanan şahıslar alınan güvenlik önlemleri ile taşınmaya başlandı. Sığındıkları kayanın üzerinden alınan şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-

Yoldan geçenlerin mahsur kalan 2 vatandaşı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Şahısların mahsur kaldığı yer yola uzak olunca bölgede çalışma yapan beton pompasından yardım alındı. Olay yerine kurulan beton pompasının hortum kısmı şahısların olduğu bölgeye uzatıldı. İlk etapta pompaya bağlanan şahıslar alınan güvenlik önlemleri ile taşınmaya başlandı. Sığındıkları kayanın üzerinden alınan şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

1/2
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-

Gün boyu sakin olan derenin debisi Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle aniden yükseldi. Derenin sakin olduğu anda dereye girerek kayanın üzerinde piknik yapan A.B. ve C.F., suyun yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

2/2
© İHA / HASAN FEHMİ DEMİR-

Yoldan geçenlerin mahsur kalan 2 vatandaşı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Şahısların mahsur kaldığı yer yola uzak olunca bölgede çalışma yapan beton pompasından yardım alındı. Olay yerine kurulan beton pompasının hortum kısmı şahısların olduğu bölgeye uzatıldı. İlk etapta pompaya bağlanan şahıslar alınan güvenlik önlemleri ile taşınmaya başlandı. Sığındıkları kayanın üzerinden alınan şahıslar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.
AFAD ekipleri, beton pompasının uzatma kolu ile dere ortasına inerek 2 kişiyi güvenliğini alarak kurtardı.
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