https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/piknik-yaparken-kayada-mahsur-kaldilar-1085997480.html

Piknik yaparken kayada mahsur kaldılar

Piknik yaparken kayada mahsur kaldılar

Sputnik Türkiye

Rize'nin Güneysu ilçesinde piknik yapmak için girdikleri derenin ortasında mahsur kalan 2 şahıs beton pompası kurularak kurtarıldı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T01:49+0300

2024-07-19T01:49+0300

2024-07-19T01:49+0300

piknik

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Rize'de sağanak nedeniyle debisi yükselen derede mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.Güneysu ilçesine bağlı Aşağı Kiremit Mahallesi Katarahte Gölü'nde piknik yapan 48 yaşındaki Altay Bulat ve 50 yaşındaki Cihan Filinta, derenin bir anda yükselmesi nedeniyle taş üzerinde mahsur kaldı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.AFAD ekipleri, beton pompasının uzatma kolu ile dere ortasına inerek 2 kişiyi güvenliğini alarak kurtardı.

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